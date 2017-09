1er véhicule d’immobilier viager exclusivement accessible en unité de compte dans les contrats d’assurance vie, ce fonds de maintien à domicile des seniors répond aux ambitions de Turgot Asset Management : s’inscrire dans une gestion de fonds responsable et dans une dynamique sociétale positive.

A l’origine de cette création, un constat : la proportion de seniors dans notre société est en croissance structurelle. La Silver économie répond aux besoins de cette population grandissante, ainsi qu’aux ambitions des investisseurs souhaitant donner du sens à leur épargne.

Cette forme de viager offre aux investisseurs un vecteur d’investissement pérenne, tout en garantissant aux seniors de rester chez eux avec des moyens suffisants, qui leur assurent bien-être et sérénité.

Contrairement au viager sous sa forme traditionnelle qui ne représente que 1% des ventes immobilières dans l’ancien, les acquisitions du fonds seront faites à 100% en nue-propriété, avec réserve de droit d’usage et d’habitation.

Géré par 2 gérants, Charlotte Evanguelidis et Christophe Motte, le fonds compte, pour ce 1er tour de table institutionnel, de nombreuses signatures de référence dont l’UNMI, la Mutuelle Le Libre Choix et la Mutuelle des Agents Territoriaux de l’Oise, le groupe APICIL et AGEAS France ; ces derniers se partageant l’exclusivité de la distribution via Intencial et Ageas Patrimoine.

Un 2ème tour de table est prévu d’ici la fin de l’année pour faire rentrer de nouveaux investisseurs institutionnels.