Bien connue du grand public pour ses rubriques « carnets nominations » publiés dans de nombreux journaux, dont les Echos, Challenges, Stratégie…, Nomination s’est spécialisée dans la production d’information B2B à forte valeur ajoutée. Ses forces : une mise à jour permanente, garante de précision et de fiabilité, des informations « nulle part ailleurs », qui ont permis à cette société de s’imposer sur le marché de la « smart data ».

La PME a construit une véritable solution dédiée à la performance commerciale et marketing : prospection, fidélisation et développement du portefeuille clients. Nomination fournit des données pertinentes, comme les organigrammes des entreprises, les coordonnées directes et des signaux d’affaires exclusifs sur lesquels s’appuient ses clients pour tenir le bon discours, au bon contact, au bon moment.

Fondée par Serge Papo et Louis Barbeau, la société emploie 60 personnes, dispose plus de 450 entreprises clientes parmi lesquelles Accenture, BMW, Deloitte, l’Edhec, Les Echos, ou Nexity et a noué des partenariats avec les principaux éditeurs de logiciels CRM et Marketing (Microsoft, Marketo, Oracle, Salesforce…)

Cette levée de fonds va lui permettre de consolider son leadership, d’améliorer sa couverture du tissu économique Français, de proposer de nouvelles fonctionnalités pour mieux exploiter la data et de lancer de nouvelles offres.

« Turenne Capital et Nomination partagent de nombreuses valeurs : esprit entrepreneurial, taille des équipes, ambitions fortes portées par leurs dirigeants actionnaires. Nous sommes ravis de cette opération qui va nous permettre de poursuivre notre stratégie de croissance », précise Serge Papo pour Nomination.

« Nous sommes heureux de participer à la croissance de cette belle entreprise française qui a su s’ancrer dans l’ère de la « smart data ». Cet investissement illustre notre volonté constante de donner à des dirigeants les moyens de leur réussite », conclut Olivier Motte, Président du Directoire de Turenne Capital.