Cette levée de fonds devrait permettre à TrustInSoft d’étoffer ses équipes et de préparer son déploiement à l’international.

Cofondée en 2013 par Fabrice Derepas, Benjamin Monate et Pascal Cuoq, TrustInSoft est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels de sécurité informatique, ainsi que dans la fourniture de services de sécurité informatique.

Idinvest Partners est un leader du financement des PME en Europe avec plus de 7 milliards d’euros sous gestion. Depuis sa création en 1997, Idinvest a financé plus de 3500 entreprises européennes à travers ses trois lignes de métier : capital croissance, dette privée et mandats & fonds dédiés.

L’équipe de Baker McKenzie à Paris était composée d’Antoine Caillard, counsel, et de Laura Medjoub, collaboratrice.

Idinvest Partners était conseillé par Fieldfisher avec Pascal Squercioni, associé, et Daniel Da Cruz Rodrigues, collaborateur.