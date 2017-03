Créé en 2001 et présidé par Patrick Kron, Truffle Capital est un acteur important et indépendant du marché européen du capital-investissement. La mission de Truffle Capital est la création et l’accompagnement des jeunes entreprises innovantes développant des technologies de rupture dans deux secteurs d’activité : le secteur des Sciences de la vie dirigé par Philippe Pouletty et celui des Technologies de l’information dirigé par Bernard-Louis Roques. Truffle Capital gère aujourd’hui plus de 750 millions d’euros via des fonds institutionnels et des véhicules pour personnes physiques et a bâti un portefeuille solide d’entreprises innovantes, en croissance rapide. Depuis sa création, Truffle Capital a accompagné plus de 60 entreprises dont 14 sont aujourd’hui cotées en bourse et 37 ont fait l’objet de sorties totales ou partielles.

« Truffle Capital se singularise sur le marché des fonds d’investissement par son approche entrepreneurs-investisseurs. Truffle Capital est très souvent à l’origine de la création des start-up de son portefeuille, joue systématiquement un rôle actif dans leur gouvernance et accompagne leur développement. Ce modèle efficace assure des performances qualitatives aux investisseurs et permet la création et le développement de sociétés susceptibles de devenir des leaders mondiaux en répondant à de nouveaux besoins. Truffle Capital accélère son développement ; les 150 millions d’euros en cours de levée dans les Fintechs/Insurtechs visent à créer 12 à 15 sociétés innovantes dans les cinq prochaines années. » commente Patrick Kron, Président de Truffle Capital.

Fort essor des Fintechs/Insurtechs

Selon une étude d’Accenture, les investissements dans les Fintechs/Insurtechs continuent d’augmenter notamment en Europe et en Asie. En France, l’investissement a ainsi bondi de 20 millions en 2014 à 190 millions d’euros en 2015, et une estimation de 470 millions d’euros en 2016.

Les Fintechs/Insurtechs vont transformer en profondeur les secteurs de la banque et de l’assurance. Selon une enquête de Capgemini auprès des dirigeants du secteur, près des 2/3 considèrent que les Fintechs/Insurtechs tirent le marché vers le haut et représentent des opportunités de partenariat. Un dirigeant sur deux estime que les Fintechs/Insurtechs sont d’excellentes cibles d’acquisition.

C’est donc la collaboration étroite entre grands groupes et start-up qui constituera le business model de demain, centré vers plus de simplification et de personnalisation.

A propos de Truffle Capital, Bernard-Louis Roques, son co-fondateur et Directeur Général digital, souligne que « L’innovation disruptive est dans l’ADN de Truffle Capital. Tout à la fois entrepreneurs et investisseurs, nous construisons les leaders de demain, acteurs de la transformation digitale qui va bouleverser le monde de la banque et de l’assurance. Nous avons créé il y a 18 mois le premier incubateur Fintech/Insurtech de France ; toutes les start-up qui y sont hébergées ont lancé avec succès leurs offres et sont en phase de croissance accélérée. »

Au-delà de l’aspect financements, les atouts de cet incubateur sont nombreux :

Réseau. A l’heure du digital et de l’économie partagée, la richesse du réseau est un accélérateur clé dans le développement des Fintechs/Insurtechs.

Industrialisation et internationalisation. Les start-up inventent de nouveaux business models. Lorsqu’elles rencontrent le succès, elles doivent très vite s’industrialiser et s’internationaliser. Truffle Capital les accompagne sur ces problématiques en leur faisant bénéficier à la fois de ses expériences au sein de grands groupes et de l’historique des 60 participations au cours de ces 15 dernières années.

Dérégulation. La veille au jour le jour sur la dérégulation est source de nouvelles offres et de nouveaux services.

Partage de contacts et d’informations entre les start-up de l’incubateur. Afin d’optimiser le partage, toutes ces Fintechs/Insurtechs se situent dans un même lieu.

Les premiers chiffres de cet incubateur sont très encourageants

Développement rapide des participations avec une croissance mensuelle moyenne à 2 chiffres, et la création de près de 150 emplois qualifiés depuis sa création

100 % de succès dans le lancement et la commercialisation des produits