Truffle Capital, acteur majeur du capital-risque européen dont la mission est d’accompagner la création et le développement de jeunes entreprises innovantes, annonce aujourd’hui le lancement de Truffle ISF PME 2017, dont le prospectus a été visé par l’AMF.

Depuis plus de 15 ans, Truffle Capital est un acteur reconnu du financement des entreprises innovantes et compte à son actif : 84 entreprises financées, 24 cessions d’entreprises et 15 introductions en bourse. Avec 750 millions d’euros sous gestion, Truffle Capital a permis la création et le développement de PME innovantes en sciences de la vie et technologies digitales, qui présentent un important potentiel de développement y compris à l’international, et dont les innovations sont aujourd’hui un vecteur de croissance économique.

Dans la continuité de la spécialisation stratégique de Truffle Capital qui a déjà fait ses preuves, la holding Truffle ISF PME 2017 a pour objectif d’investir dans des entreprises développant des technologies de rupture dans les domaines des sciences de la vie et des technologies digitales. La holding investira dans 8 à 12 PME innovantes à fort potentiel ; les investisseurs dans Truffle ISF PME 2017 bénéficieront d’une réduction de leur ISF à hauteur de 50% de leur investissement (jusqu’à 90.000€ investis) sous réserve de la conservation des actions jusqu’au 31 décembre 2022. Comme tout investissement de ce type, il présente un risque de perte en capital.

Parmi les sociétés innovantes déjà identifiées par Truffle Capital, sont notamment représentés les secteurs des dispositifs médicaux avec des dispositifs révolutionnaires pour le traitement des affections cardiaques par voie mini-invasive, et des biotechnologies avec de nouveaux traitements dans l’oncologie et le sida, ainsi que, dans le domaine des technologies digitales, des Fintechs et Insuretechs, sociétés innovantes développant des offres disruptives dans les secteurs de la finance et de l’assurance, autour de technologies de pointe (big data, Internet des objets, intelligence artificielle, blockchain, cyber sécurité). Le descriptif complet des sociétés est disponible dans la brochure Truffle ISF PME 2017.

« L’expertise de Truffle Capital dans 2 domaines que sont les sciences de la vie et les technologies digitales est forte et source d’une grande valeur ajoutée. Cette spécialisation dans l’identification et l’accompagnement des PME innovantes nous permet de cibler des dossiers à fort potentiel et de bâtir des leaders technologiques mondiaux. C’est cette expertise et ce ciblage uniques que nous mettrons au service de Truffle ISF PME 2017 pour investir dans la création et/ou le développement d’entreprises à fort potentiel », a commenté Patrick Kron, Président de Truffle Capital.