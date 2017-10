Investment Banking

Truffle Capital, acteur majeur du capital-risque européen dont la mission est d’accompagner la création et le développement de jeunes entreprises innovantes, est fier de l’acquisition en cours de Vexim, le spécialiste de la microchirurgie innovante du dos, par Stryker Corporation, pour un montant (sur une base diluée) de 183 millions d’Euros.

Truffle Capital est co-fondateur et investisseur de Vexim depuis sa création en 2006 et a été impliqué dans toutes les phases de structuration, R&D, développement et commercialisation. Prix « NYSE Euronext » de la meilleure introduction en bourse de 2012 (Euronext Growth : ALVXM), Vexim a déployé avec succès en Europe son activité commerciale et prépare, avec un essai clinique international, le lancement potentiel en 2018 de son produit SpineJack® aux Etats-Unis. La société Vexim rejoint désormais la division « Interventional Spine » de Stryker et déploiera l’offre SpineJack ® sur le marché américain.

Pour le Dr Philippe Pouletty, co-fondateur et Directeur Général de Truffle Capital : « La success story de Vexim et cette transaction illustrent bien la vitalité en France de l’innovation de rupture en MedTech et le rôle d’entrepreneur-investisseur de Truffle Capital ».

Truffle Capital félicite Vincent Gardès, Directeur Général de Vexim et toute son équipe et remercie ses co-investisseurs, notamment Kreaxi et Bpifrance. Symetis, autre entreprise co-fondée par Truffle, dans le domaine des valves aortiques transcatheter a été acquise début 2017 par Boston Scientific. Truffle Capital est très actif en MedTech et est aussi co-fondateur et actionnaire dans le domaine cardiovasculaire de Carmat (cœur artificiel), Epygon (valve mitrale), Kephalios (anneau mitral réglable), Kardiosis (endoprothèse pour anévrismes de l’aorte) ; en urologie de Myopowers (sphincter artificiel) et de Théraclion en échographie interventionnelle, et est également actif en biotechnologies, avec notamment Abivax et Pharnext.