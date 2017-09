Ces 3 nouveaux ETF Smart Beta s’adressent aux investisseurs qui souhaitent accéder au potentiel de rendement des actions à dividendes élevés aux Etats-Unis ou en Europe, ou axer leur stratégie d’investissement sur les actions décotées du marché américain.

Les deux ETF BNP Paribas Easy Equity Dividend US UCITS ETF et BNP Paribas Easy Equity Dividend Europe UCITS ETF répliquent la performance d’indices de stratégie développés par BNP Paribas [1], investis sur un panier d’actions d’entreprises liquides qui versent un niveau de dividendes élevé, stable et durable. L’ETF BNP Paribas Easy Equity Value US UCITS ETF réplique quant à lui la performance d’un indice de stratégie offrant une exposition au potentiel de performance d’un panier d’actions d’entreprises américaines considérées comme sous évaluées selon des critères d’analyse fondamentale.

« Le lancement de ces 3 nouveaux ETF illustre notre volonté de continuer à renforcer notre offre de solutions d’investissement Smart Beta et correspond à une véritable attente de nos clients en terme de diversification de leur portefeuille », déclare Isabelle Bourcier, Responsable de l’activité ETF et indicielle. « Nous nous appuyons sur l’expertise reconnue de nos équipes de recherche et de gestion indicielle ainsi que sur des frais de gestion compétitifs pour poursuivre le développement de notre gamme Smart Beta. »

Caractéristiques des nouveaux ETF Smart Beta – BNP Paribas Easy listés sur Euronext Paris