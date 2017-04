Cette levée de fonds devrait permettre à Travelaer d’accroître l’innovation dans son secteur et de se développer à l’international, en nouant de nouveaux partenariats commerciaux avec les compagnies aériennes et les agences de voyage.

« Ayant une forte expertise dans les secteurs du e-commerce et du logiciel, nous avons été séduits par la capacité de Travelaer à apporter le meilleur de ces deux mondes dans l’industrie du voyage, déclare Charles Fossey, Directeur de participation chez Entrepreneur Venture. Nous sommes convaincus qu’ils peuvent disrupter cette industrie en transformant l’expérience du voyageur ».

Pour Mike Slone, Co-fondateur et Directeur général de Travelaer : « La manière de réserver et de gérer ses voyages en ligne n’a pas évolué depuis 20 ans, car les outils développés dans cette industrie ne permettent pas d’améliorer le parcours client. Les grands groupes technologiques spécialisés dans ce secteur privilégient les transactions au détriment de l’expérience client, ce qui conduit les compagnies aériennes, en utilisant ces technologies, à vivre des expériences numériques néfastes avec leurs clients. Nous souhaitons remédier à cela ».

Retours d’expériences clients de Travelaer : Icelandair et Azores Airlines « Nous avons commencé à travailler avec Travelaer dès ses débuts en 2013, déclare Guðmundur Guðnason, Directeur du développement commercial numérique de Icelandair. Nous aimons leur approche pour résoudre les problèmes rapidement, car ils sont constamment à la recherche de moyens novateurs pour améliorer l’expérience client, ce qui n’est pas toujours évident vu la complexité du monde qui nous entoure ».

Cette approche « Customer First » sous-jacente à la conception et au développement de logiciels B2B2C, a permis aux compagnies aériennes de reprendre le contrôle de leur expérience numérique et d’améliorer les résultats de satisfaction de leurs clients ainsi que les taux de conversion. Selon Paulo Ornelas, Directeur IT pour Sata / Azores Airlines : « Depuis que nous avons opté pour le moteur de réservation en ligne Travel Paas de Travelaer, nous avons augmenté notre taux de conversion sur mobile de 200% et notre valeur par visite de plus de 150%. »