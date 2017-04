TravelCar, le leader de l’autopartage et de la réservation de parking pour les voyageurs annonce la reprise de Tripndrive. Cette dernière vient renforcer la base de clients et les effectifs de TravelCar pour poursuivre sa stratégie de développement en Europe et à l’international.

TravelCar intègre Tripndrive

Avec cette nouvelle acquisition, TravelCar rachète son concurrent et élargit son maillage, notamment avec les partenariats hôtels et opérateurs de parking.

En intégrant les collaborateurs, soit 8 salariés, TravelCar comptera dorénavant une soixantaine d’employés.

« L’équipe de Tripndrive a mis en place un maillage très complémentaire au nôtre. En rachetant Tripndrive, nous souhaitons faire vivre plus longtemps le projet, le développer à notre manière et continuer à se battre pour la croissance de l’autopartage. En proposant aux salariés de nous rejoindre, nous misons sur leur connaissance du secteur et leur savoir-faire pour prolonger l’aventure de l’autopartage et faire de TravelCar un champion mondial » annonce Lotfi LOUEZ, co-fondateur TravelCar

TravelCar se renforce avec Tripndrive

A quelques heures de l’ouverture de son service aux aéroports de Los Angeles et San Francisco aux Etats-unis, TravelCar renforce son offre. Avec 50 000 utilisateurs supplémentaires, TravelCar compte désormais 350 000 usagers.

La start-up accompagne les voyageurs tout au long de leur trajet, grâce à un réseau de 200 agences dans 13 pays de l’Union Européenne et bientôt en Californie. Au départ, Travelcar propose une solution de parking dans les aéroports, gares, ports et centre-villes, à moindre frais ou gratuite, en échange de la location de leur véhicule et à l’arrivée une solution de mobilité économique et éco-responsable. Au-delà de pouvoir économiser sur les frais de parking, les voyageurs peuvent gagner de l’argent sur chaque kilomètre parcouru par leur véhicule. Quant aux locataires, ils réalisent une économie de 50 % par rapport à une agence traditionnelle.

Il s’agit de la 2ème acquisition de TravelCar après celle réalisée en novembre 2015 avec Carnomise, un autre concurrent.

Avec ces deux rachats, TravelCar consolide ses acquis en capitalisant sur le savoir-faire unique des équipes pour accélérer le développement de la société. Depuis le début de l’année, TravelCar a changé d’identité et de nom (ancien TravelerCar), pour conquérir de nouveaux horizons.