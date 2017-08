Thor Equities et AEW annoncent l’acquisition d’un actif mixte situé au 100 New Oxford Street, dans le quartier West End de Londres, pour un montant de 180 Mn£. AEW a agi pour le compte de deux investisseurs allemands dans le cadre d’un club deal.

Le 100 New Oxford Street est idéalement situé à 100 mètres de la station de métro Tottenham Court Road. Cette dernière, actuellement en cours d’aménagement dans le cadre du développement du London’s Crossrail, offrira un accès à la nouvelle ligne « Elizabeth », prévue pour 2018. Le Crossrail est le plus important projet d’infrastructure d’Europe et devrait permettre à un 1,5 million de voyageurs supplémentaires de rejoindre le centre de Londres en 45 minutes. De nombreux développements immobiliers Commerce et Résidentiel sont également en cours sur la zone, comme celui de la Tour Centre Point, face au 100 New Oxford Street, qui comprendra 82 appartements de haut standing, ainsi que des boutiques et des restaurants.

Rob Wilkinson, Directeur Général d’AEW en Europe commente : « Le 100 New Oxford Street est un actif exceptionnel situé dans un quartier bénéficiant d’investissements et de rénovations majeurs, dont le projet d’infrastructure le plus important jamais réalisé dans le centre de Londres, depuis plus d’un siècle. Cette acquisition est une opportunité indéniable et une excellente introduction au marché de Londres pour nos clients allemands, que nous sommes ravis d’accompagner dans la capitale du Royaume-Uni. L’actif est d’autant plus valorisé par les nombreux projets de développement Commerce et Résidentiel à proximité, augmentant ainsi le potentiel de la zone, son activité et l’amélioration des espaces publics. »

L’immeuble d’environ 10 000 m² a fait l’objet d’une rénovation globale. Le rez-de-chaussée de 1 800 m² est divisé en six commerces prime et deux restaurants, avec près de 80 mètres de façade. Les six étages supérieurs, soit 8 200 m², sont dédiés à des espaces de bureau de classe A. L’actif est entièrement loué à 16 locataires, dont les enseignes Shake Shack, Jessops, Costa Coffee et All Bar One au rez-de-chaussée, ainsi que Shisheido, WME Entertainment et Stanhope PLC, dans les étages supérieurs.

Joseph Sitt, Directeur Général de Thor Equities ajoute : « Le 100 New Oxford Street est un actif prime situé dans l’un des quartiers les plus prisés de Londres pour les bureaux et les commerces. Avec l’ouverture de la station Crossrail Tottenham Court Road, la demande d’espaces locatifs ne va cesser de croitre. Londres reste un marché clé pour Thor et nous avons prouvé que nous étions toujours capables de créer de la valeur sur des actifs dans cette ville, ainsi que dans d’autres marchés incontournables à travers l’Europe. »