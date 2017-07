Au terme de treize années de mandat en tant que Président Directeur Général d’Unigestion Asset Management France (UAMF) Gérard Pfauwadel est remplacé par Jean Louis Laurens comme Président du Conseil d’Administration .Cette nomination prend effet le 28 juin 2017 et est soumise à l’agrément de l’AMF.

Le Groupe Unigestion ayant décidé d’opter pour une direction dissociée d’UAMF avec un Président du Conseil d’Administration et un Directeur Général, Thomas du Pasquier est nommé Directeur Général d’UAMF.

Jean-Louis Laurens a plus de 20 ans d’expérience en gestion d’actifs, ayant été Directeur Général Délégué du groupe AXA Investment Managers, membre du comité exécutif et Directeur général monde du groupe Robeco, et associé gérant responsable de l’Asset Management du Groupe Rothschild and Co. Il exerce par ailleurs la mission d’ambassadeur de la gestion française à l’international pour le compte de l’Association française de la gestion financière.

Thomas du Pasquier est dans le groupe Unigestion depuis 9 ans où il exerçait jusqu’à présent les fonctions de Directeur Général Délégué d’UAMF et de responsable de la clientèle institutionnelle.

Bernard Sabrier, Président d’Unigestion, a déclaré au sujet de ces changements : « Au nom d’Unigestion, j’aimerais remercier Gérard Pfauwadel pour son implication exceptionnelle dans notre société au cours des treize dernières années. Grâce à son professionnalisme, son intégrité et son réseau local, Unigestion a pu se constituer une marque solide en France. Gérard a joué un rôle majeur dans l’extension de notre activité en France. Les nominations stratégiques annoncées aujourd’hui témoignent d’une nouvelle étape dans la croissance et la présence d’Unigestion sur le marché français. La connaissance approfondie du marché que possède Jean-Louis Laurens et son engagement dans le secteur font de lui un ambassadeur privilégié pour Unigestion. Il jouera un rôle essentiel dans l’élargissement de notre offre en France. Thomas du Pasquier, qui fait partie d’Unigestion depuis 2008, est la personne idéale pour diriger notre activité en France et continuer à développer notre marque dans la région. »

Jean-Louis Laurens, Président d’UAMF, a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre Unigestion et de participer à la prochaine étape du développement de la société en France. Je suis impatient de travailler avec l’excellente équipe parisienne et avec un groupe réputé pour sa grande expertise de la gestion d’actifs. »

Thomas Du Pasquier, CEO d’UAMF, a déclaré : « Unigestion traverse une période passionnante et je suis très heureux de prendre les fonctions de Directeur Général de l’activité française de la société, à un moment où nous voulons renforcer notre position sur le marché. Nous disposons d’une base de départ solide et je suis convaincu que la diversité de nos produits et de nos placements, l’ADN de la société, continuera à attirer et à intéresser les investisseurs. »

Gérard Pfauwadel a déclaré : « Je suis très fier des succès remportés par l’équipe parisienne d’Unigestion depuis 13 ans et je suis très heureux que Jean- Louis prenne mon relais pour une nouvelle étape dans le développement d’Unigestion sur le marché français. »