Le premier investissement du nouveau fonds spécialiste « Food » lancé en juillet 2017

FrenchFood Capital affirme sa volonté d’accompagner la transformation du savoir-faire alimentaire français en véritable valeur de marque en France et à l’international.

Après son 1er closing à 70M€, le fonds finalise actuellement la levée des 30M€ supplémentaires pour atteindre une taille de 100M€ d’ici au 1er semestre 2018.

L’investissement de FrenchFood Capital dans Thierry Marx La Boulangerie financera le développement rapide d’un réseau de 20 boutiques principalement à Paris et petite couronne. Cinq ouvertures sont déjà prévues en 2018 dont deux au premier semestre. Depuis plus d’un an, la première boulangerie de la rue Laborde connaît un réel succès. Fort d’une équipe expérimentée, FrenchFood Capital apporte au Chef une expertise opérationnelle du retail, du marketing et du développement pour l’accompagner dans son projet entrepreneurial.

« Chez FrenchFood Capital, j’ai trouvé une connaissance approfondie de mon métier. Cela a permis un échange intelligent sur la stratégie de développement d’une enseigne dans laquelle on va retrouver un nom et un savoir-faire. L’équipe m’apporte le financement dont j’ai besoin pour aller vite mais également une compétence forte dans la construction de la marque, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et la recherche de points de vente. » Thierry Marx.

Le soutien au développement d’une nouvelle marque innovante sur le marché de la boulangerie-pâtisserie artisanale.

Thierry Marx La Boulangerie, c’est la fusion de la cuisine et de la boulangerie pour créer une offre innovante de petite restauration boulangère.

« Le pain est le premier ingrédient de la cuisine française. Il agrège un ensemble de savoir-faire et de valeurs de respect d’une terre, d’un patrimoine et d’une filière. J’ai voulu rendre la bonne cuisine accessible et nomade en la fusionnant avec le pain. Quoi de mieux que le sandwich ? Un bon sandwich c’est l’alliance de bons ingrédients soigneusement sélectionnés auprès d’artisans rigoureux, de recettes créatives et du pain de qualité. » explique Thierry Marx.

Pour FrenchFood Capital, Thierry Marx La Boulangerie apporte un renouveau sur un marché de la boulangerie artisanale en croissance, en proposant à la fois des produits boulangers de qualité signés par un Meilleur Ouvrier de France et une offre de repas boulangers très différenciante, sur le marché du déjeuner « fast-casual ».

« Nous croyons fortement au développement en France puis à l’international de cette marque alliant deux composantes majeures du patrimoine gastronomique français : la boulangerie et la cuisine » Perrine Bismuth, associée fondatrice de FrenchFood Capital.