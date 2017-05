Le Groupe Le Conservateur annonce la nomination de Thibault GUÉNÉE, 42 ans, en tant que Directeur Produits - Surveillance et Gouvernance. Il connait déjà le groupe pour avoir exercé la fonction de sous-Directeur de Solvabilité II, du Pilotage et de l’ALM entre 2005 et 2011.

Actuaire (certifié de l’Institut des Actuaires - EURIA) et Expert ERM (CERA), il prend aujourd’hui la responsabilité du développement et de l’innovation de l’offre produits ainsi que la surveillance et la gouvernance produits, (en conformité avec la nouvelle Directive Distribution d’Assurances). A ce titre, il intègre le Comité Exécutif du Groupe.

Depuis 2014, Thibault Guénée était responsable de l’offre produits pour la clientèle institutionnelle du Groupe CACEIS (groupe Crédit Agricole). Précédemment il avait exercé la fonction de Directeur Vie au sein du cabinet de conseil Towers Watson.

Il a démarré sa carrière à la SACRA (Consolidation des retraites de l’assurance) en tant que responsable de la gestion ALM et des études financières.