Investment Banking

Parvenir à réconcilier l’identité physique et digitale des consommateurs est un enjeu stratégique pour les marques. Aujourd’hui, lorsqu’elles achètent des espaces publicitaires en ligne (bannières display par exemple), il leur est impossible de différencier leurs clients de leurs prospects comme elles sont en mesure de le faire depuis des années en marketing direct postal, téléphonique ou email. Cette rupture est due à une raison simple : dans les bases CRM, les annonceurs disposent de données bien identifiées sur leurs clients (nom, prénom, adresse postale, téléphone etc.) alors que sur internet, ces mêmes individus sont représentés par des identifiants digitaux anonymes, les cookies et device ID.

Depuis sa création, Temelio a pour vocation de faire tomber les barrières entre monde physique et monde digital et de proposer une vision unifiée du consommateur. Pour aider les marques à identifier leurs clients de leurs prospects sur internet avec un suivi cross-device (ordinateur, mobile, tablette…), la société s’appuie sur un référentiel de données propriétaire appelé l’ID graph. Cet ID graph comptabilise à ce jour les données de plusieurs dizaines de millions d’internautes, toutes reliées à des identifiants digitaux.

Cet actif permet aux marketeurs de répondre à des besoins variés à travers le ciblage média (réactiver les clients inactifs d’une base CRM dans le digital, cibler différemment clients et prospects, cross-seller les clients à forte valeur ajoutée…), la personnalisation de l’expérience client (personnalisation du site sans que l’internaute ne se soit logué, personnalisation des messages publicitaires en exploitant la connaissance client offline), ou encore la mesure de l’impact des investissements digitaux sur les ventes offline (quelle part des individus exposés à une campagne ont ensuite acheté le produit en magasin ?).

Cette série A de 2 millions d’euros va permettre de renforcer les équipes, de consolider l’ID graph sur le volet mobile, et de poursuivre le développement d’un ensemble de produits autour de la résolution d’identité et de la réconciliation on/off. Cette levée permettra également de financer le développement européen de Temelio dès 2017.

« Le marché du CRM data onboarding monte en maturité depuis 2 ans. Cette première levée de fonds doit nous permettre d’accélérer fortement notre développement commercial et technologique pour rendre l’onboarding scalable dans d’autres pays européen. Face aux environnements publicitaires fermés de Google et Facebook, le marché a besoin d’une alternative neutre, qui facilite la circulation des données vers tous les types de plateformes et offre une interopérabilité technologique avec l’ensemble de l’écosystème publicitaire et marketing, le tout opérant dans le strict respect de la réglementation européenne en vigueur concernant la collecte et le traitement des données personnelles » déclare Nicolas Blandel, CEO de Temelio.

« Nous sommes très heureux d’accompagner l’équipe talentueuse de Temelio dans ses prochaines étapes de développement tant en France qu’en Europe. Nous avons été convaincus, comme leurs nombreux clients, par l’unicité et la richesse de leur technologie qui leur permettra, nous pensons, de devenir le leader de la réconciliation offline-online » précise Marouane Bahri, Chargé d’investissement chez Entrepreneur Venture.