Tanker, solution de sécurisation des données hébergées sur le Cloud via le chiffrement de bout en bout, annonce aujourd’hui avoir levé 6 millions d’euros auprès d’Idinvest Partners, d’AXA Strategic Ventures, de Kima Ventures, et du fond stratégique d’Allianz (InnovAllianz). Grâce à cette levée de fonds, la start-up compte développer ses effectifs et accélérer son déploiement commercial, tout en continuant à enrichir son offre.

« La sécurité devient un élément primordial de la stratégie de digitalisation des entreprises, une brique intégrée à part entière au sein des applications utilisées aussi bien par les multinationales, les start-ups que les PME, et non plus une énième couche d’infrastructure supplémentaire » explique Guillaume Pontallier, co-fondateur de Tanker. « Cette levée de fonds atteste du besoin grandissant d’un acteur qui puisse proposer aux éditeurs SaaS un standard de sécurité simple à intégrer, certifié et donc rassurant pour leurs utilisateurs », poursuit-il.

Fondée en mars 2015 par Guillaume Pontallier, Clément Ravouna et Cédric Gestes, Tanker fournit aux développeurs et éditeurs de logiciels une solution de chiffrement et une plateforme de gestion de clés, intégrable sous forme de SDK. La solution s’implémente directement dans le code des applications SaaS, sécurisant ainsi, by design, les données gérées par les plateformes Cloud, sans rien changer à leur expérience utilisateur. Elle s’intègre sans nécessiter de connaissances particulières en sécurité. Le chiffrement de bout en bout garantit aux entreprises un très haut niveau de sécurité. Tanker bouleverse ainsi le marché de la cyber-sécurité, en évitant aux entreprises l’installation d’infrastructures supplémentaires lourdes à administrer, palliant bien souvent l’absence de confiance dans le Cloud Public.

« Nous voyons dans Tanker la brique de sécurité certifiée et Plug&Play, bientôt indispensable pour les nombreux éditeurs SaaS de notre portefeuille. A l’heure où la sécurité devient un véritable deal breaker, ils ont à gérer des données clients très sensibles, qui doivent être protégées ! », explique Jean de Larochebrochard, associé chez Kima Ventures.

« La confiance que nos investisseurs accordent à notre solution nous aidera à accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, et sur la dernière ligne droite pour leur mise en conformité avec le volet sécurité du RGPD*. », déclare Clément Ravouna, co-fondateur de Tanker.

Tanker, c’est une équipe de 15 ingénieurs-développeurs spécialisés en sécurité qui entend – grâce à cette levée de fonds – enrichir ses compétences techniques d’ici fin 2018. L’entreprise répond ainsi à une demande toujours croissante en matière de sécurité. En tant que pionnier européen sur son marché, Tanker ambitionne également d’accélérer sa croissance au niveau international (notamment aux Etats- Unis).

Tanker avait déjà réalisé une levée de 1,5 millions d’euros auprès d’investisseurs privés tels que Philippe Delmas, Stéphane Fouks, Patrick Bertrand ou encore René Proglio, particulièrement impliqués dans son développement et son accompagnement.