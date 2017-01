Talkwalker, plateforme incontournable dans le secteur de la veille et de l’analyse du web et des réseaux sociaux, est aujourd’hui fière d’annoncer sa levée de fonds stratégique de 5 millions d’euros auprès de Main Mezzanine Capital, une société d’investissement néerlandaise spécialisée dans le secteur du logiciel.

Ce financement lui permettra d’accélérer le développement de sa plateforme de veille et d’analyse ainsi que d’augmenter considérablement la taille de son équipe commerciale en Europe et aux Etats-Unis. Une grande partie de ces fonds sera également investie dans le développement de ses capacités en matière d’intelligence artificielle pour permettre la mise en place de nouvelles fonctionnalités en plus de ses indicateurs d’impact commercial, de sa reconnaissance d’images, de ses IQ apps et de sa carte de viralité.

Ces quatre dernières années ont été prospères pour Talkwalker : elle a doublé de taille d’une année sur l’autre, tant d’un point vue humain que financier, et compte aujourd’hui plus de 120 employés. D’origine luxembourgeoise, l’entreprise a ouvert ses premiers bureaux américains à New York début 2015. Sa croissance rapide démontre l’ampleur de la demande et l’intérêt des marques pour son outil, conscientes du potentiel des médias sociaux en matière de connaissance client, de veille concurrentielle et de données commerciales pour reprendre le contrôle de leur réputation. Sa technologie propriétaire permet de scanner le web et les réseaux sociaux en 187 langues, de détecter les logos de milliers de marques dans les images postées en ligne, et de faire des analyses et rapports en profondeur à l’aide de données historiques.

Avec plus de 600 clients dans le monde, parmi lesquels figurent Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, Benetton, Marie-Claire et PwC de même que les agences d’envergure mondiale telles qu’Edelman, Ogilvy, Publicis et Peppercom, la plateforme Talkwalker a été adoptée par tous les secteurs d’activité, de l’industrie pharmaceutique au luxe, les télécoms, le tourisme et la grande consommation.

Fidèle à son esprit, Talkwalker continuera à travailler au plus proche de ses clients.

« Main Mezzanine Capital fournit des capitaux aux entreprises dont le succès n’est plus à démontrer et pour lesquelles des possibilités accrues d’accès aux marchés existent. Nous sommes donc très heureux de travailler avec Talkwalker, une entreprise qui a su gagner la confiance de ses clients en leur offrant des résultats concrets. Leader dans son secteur, nous avons été impressionnés par ses parts de marché grandissantes, sa présence au niveau mondial, sa stratégie de développement ambitieuse et son bilan financier », explique Lars van ’t Hoenderdaal, CEO de Main Mezzanine Capital.

Comme le précise Robert Glaesener, CEO de Talkwalker, « pour répondre aux demandes de nos clients dont le nombre augmente chaque jour, cette levée de fonds substantielle auprès de Main Mezzanine Capital nous permettra de continuer à construire notre entreprise grâce à l’expansion de nos équipes commerciales et marketing. Elle nous permettra également de développer nos produits pour pouvoir optimiser la performance de nos clients sur le web et les réseaux sociaux à l’aide d’analyses puissantes et d’informations stratégiques ».

Talkwalker a été conseillé par Tenzing Partners, une société de conseil en financement d’entreprise basée au Luxembourg.