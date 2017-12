Cadexpert, fort d’une implantation sur le marché français de l’intégration des solutions de gestion, est présent sur de nombreux secteurs clés (Industrie, Pharma-Chimie, Agroalimentaire, Biens de consommation…). Ensemble, TVH Consulting et Cadexpert vont pouvoir enrichir leur portefeuille d’offres métiers à destination des PME et grands groupes, les rendre plus globales et plus innovantes et ce, dans un contexte de plus en plus compétitif et international.

Ahmed Mahcer, Président du Directoire de TVH Consulting : « L’officialisation du rapprochement entre TVH Consulting et Cadexpert est une excellente nouvelle. Nous sommes ravis de voir l’aboutissement d’une stratégie de croissance externe de longue haleine, pensée dans l’optique de toujours mieux répondre aux besoins métiers de nos clients, quel que soit leur secteur d’activité. Nous sommes convaincus qu’il verra le succès de nombreux projets menés auprès de nos clients et le développement du groupe, notamment à l’international ».

Romuald Meresse, Directeur Channel, Alliances et Startups - SAP : « En tant que leader sur le marché des applications métiers, SAP a fait le choix de s’appuyer sur un réseau de partenaires VAR (Value Added Reseller) pour promouvoir l’ensemble de ses solutions digitales. Dans l’écosystème SAP, nous nous félicitons du rapprochement entre TVH Consulting et Cadexpert, qui viendra encore renforcer la qualité d’accompagnement de nos clients communs dans la transformation de leurs processus métiers afin de les rendre plus compétitifs. L’innovation est au cœur de ce partenariat notamment à travers les capacités de mise en œuvre, d’intégration et d’infogérance des plateformes digitales SAP et de l’ERP intelligent de nouvelle génération SAP S/4HANA.

Ce rapprochement réaffirme la force de notre stratégie de partenariat VARs, construite autour de trois valeurs communes : l’Expertise - déjà historique avec nos deux partenaires, la Transparence – avec une association tripartite gagnante SAP/TVH Consulting/Cadexpert et une Vision commune sur les innovations à porter auprès de nos clients pour répondre à leurs attentes : en conclusion, nous sommes persuadés que le partenariat entre SAP et TVH/Cadexpert va continuer à être fructueux et cela sur de nombreuses années."