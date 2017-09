Une stratégie de croissance fondée sur 3 piliers

Devenir un leader français du conseil en transformation

Accompagner la transformation digitale et l’amélioration de la performance des entreprises

Disposer d’accélérateurs de croissance innovants

« Notre modèle industriel doit s’adapter au monde numérique s’il ne veut pas s’éteindre. Le pilotage du big data, de la digitalisation et des ressources humaines sont les maillons clés de la nouvelle guerre économique dont les potentiels sont gigantesques. Aujourd’hui, le marché du conseil doit être de plus en plus expert et bilingue, capable de proposer des offres complètes liant forte valeur ajoutée métier et solutions digitales performantes. L’acquisition de BC Consulting s’inscrit dans cette démarche de double expertise à haute valeur ajoutée propre à notre cabinet spécialisé sur le marché du conseil et de la transformation des entreprises. » explique Benoit Ranini – Président de TNP.

« En rejoignant TNP, nous intégrons un cabinet qui partage notre bilinguisme métier et technologies, avec actuellement 80% de son CA dans la Banque et l’Assurance, mais aussi notre vision d’engagement sur le résultat. L’arrivée de BCC contribuera de façon significative à développer les activités industrie et services du Groupe, en particulier au travers de notre savoir-faire dans les mises en œuvre de Business Solutions. » précise Jérôme Argentin – Co Fondateur de BC Consulting.

Par cette nouvelle acquisition, TNP construit son business plan à 2020 où il entend être le leader français de la transformation digitale multi spécialiste reconnu sur ses savoir-faire CIO advisor, digital, réglementaire, business solutions (CRM, EPM, SCM, PLM, …), doubler ses effectifs et atteindre 100 millions d’euros de CA, tout en conservant son esprit start up et agile. Il développe ainsi un positionnement multisectoriel et multi spécialiste dédié aux secteurs de la banque, de l’assurance, de l’industrie et des services.