Le montant de de cette transaction s’élève à 54,5 millions d’euros. Le Conseil National de l’Ordre des Médecins a acquis cet immeuble pour y installer son nouveau siège social

TH Real Estate vend pour le compte de Warburg-HIH, un immeuble de bureaux situé au 4 rue Léon Jost, Paris 75017 pour 54,5M€. Cet actif, développant une surface de 4 800 m2, a été cédé au Conseil National de l’Ordre des Médecins pour y accueillir son nouveau siège social.

Sébastien Huet, Portfolio Manager TH Real Estate, precise : « Cette transaction vient conclure une décision stratégique de gestion, combinant le départ du locataire et la cession anticipée de l’actif. Nous nous réjouissons d’avoir finalisé cette transaction avec cet utilisateur, permettant à nos clients et investisseurs de bénéficier de conditions de marché favorables et de conforter l’excellente performance de cet immeuble. »

Andreas Schütz, Directeur du Fonds Warburg-HIH Pan-European Fund Nr. 1, confirme : « Tout en tenant compte des caractéristiques intrinsèques de l’actif, nous avons réalisé cette vente dans des conditions optimales. Cette transaction vient consolider la performance du fonds qui, comme convenu, poursuit sa stratégie de cessions »

Warburg-HIH et TH Real Estate étaient conseillés par Cushman & Wakefield, l’étude Wargny Katz et François Thomé pour Avocat. L’acquéreur était conseillé par BNP Paribas Immobilier et par Les Notaires du Quai Voltaire.