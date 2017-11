Depuis son lancement en mars 2016, le fonds a constitué un portefeuille initial d’actifs immobiliers de grande qualité totalisant 940 Millions €, et deux autres transactions sont sur le point d’être conclues. Ce portefeuille offre aux investisseurs l’accès direct à 1,6 Milliard € en actifs immobiliers dans les villes les plus dynamiques et résilientes d’Europe. Cette levée de capitaux récente apporte une capacité supplémentaire d’investissement de 550 Millions € destinés à de nouveaux actifs immobiliers de type bureaux, locaux industriels et commerces de détail.

Les actifs actuels du fonds comprennent le centre commercial le plus important d’Helsinki, Kamppi, qui s’étend sur 36 600 m², le centre commercial Xanadu de Madrid aux côtés d’Intu, l’Omni Center d’Édimbourg, un complexe mixte adjacent au centre commercial St James de cette ville, et le projet en développement de The Cube à Berlin, un ensemble de bureaux de 18 500 m2 jouissant d’un emplacement privilégié, face au Parlement allemand. D’autres investissements en immeubles de bureaux sont sur le point d’êtres conclus.

Andrew Rich, European Cities Fund Manager, commente : « Cette levée supplémentaire témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie du fonds, axée sur les villes, ainsi que dans notre capacité à faire fructifier ce capital, grâce à l’utilisation des réseaux de nos implantationslocales à travers l’Europe. Notre stratégie fondée sur les travaux de notre équipe « Etudes et Recherche », qui consiste à s’intéresser aux tendances structurelles et démographiques à long terme, fait écho aux investisseurs grâce à sa capacité à s’affranchir des cycles courts pour générer une croissance et des revenus à long terme.

Avec près de 300 collaborateurs répartis dans huit antennes dans toute l’Europe, la présence locale, l’expertise et les relations de longue date de nos équipes avec les principaux professionnels du secteur nous ont permis d’accéder à des opportunités sans précédent, et d’obtenir des actifs immobiliers de grande qualité dans toute l’Europe. Nous allons poursuivre nos efforts pour continuer à identifier les meilleures opportunités pour nos investisseurs. »

Plus de 200 villes européennes ont été analysées sur la base d’un système exclusif de filtres et de notations, développé par l’équipe de recherche de TH Real Estate, afin d’identifier celles qui sont le mieux placées, d’un point de vue structurel pour connaître une augmentation de valeur à long terme. Une évaluation sur la base de critères intangibles (qualité de vie et technologie), tangibles (urbanisation et jeunesse) et de croissance (pouvoir d’achat et évolution de la population) a permis de dresser une liste précise des villes les plus susceptibles de connaître à long terme une augmentation de la demande immobilière. Le fonds n’investira pas en dehors des villes ainsi identifiées. Sa vocation est d’offrir aux investisseurs un rendement diversifié et prudentiel, et d’optimiser le rendement total à long terme en investissant uniquement dans des « villes préparées pour l’avenir » en Europe.

Le fonds European Cities Fund s’inscrit dans notre série « Resilient », conçue pour les investisseurs cherchant la diversification, la rentabilité et la croissance à long terme de leur capital. Ces stratégies visent à investir dans des actifs à rendement dans des villes de premier rang, bien positionnées en termes de tendances structurelles à long terme, et tenant compte des changements en matière démographique, d’urbanisation et de technologie.