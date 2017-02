Le refinancement de 240 Millions € des quatre actifs londoniens a été obtenu avec un ratio LTV de 35 % sur sept ans. Le portefeuille comprend des immeubles situés 60 Great Portland Street, W1, 12-14 New Fetter Lane, EC4, Belgrave House, SW1 et 40 Holborn Viaduct, EC1.

Le refinancement de 230,9 Millions € des autres actifs européens était constituer de quatre immeubles à Paris - 70 bd de Courcelles, 69 avenue Franklin Roosevelt, 154 rue de l’Université, 36 rue Lafayette, et deux à Hambourg, l’Atlantic Haus et Burstah. Le financement de ces actifs a été obtenu avec un ratio LTV de 50 % sur 10 ans.

CHOP est un fonds d’investissement européen de 1,8 milliards d’euros ayant pour investisseurs TIAA, AP1 et AP2. Lancée en 2015, la plate-forme CHOP comprend 250 000 m2 de bureaux au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. CHOP cible aussi bien des investissements sécurisés que value added dans les grandes villes Européennes comme Londres, Paris, Munich, Hambourg, Francfort, Berlin, Madrid, Milan et Amsterdam.

Farrah Brown, Head of Treasury chez TH Real Estate, commente ainsi : « Le fait qu’il s’agisse d’actifs cores , sécurisés, avec un besoin en levier controlés, ont permis de susciter un grand intérêt de la part des banques. ING et LBBW nous ont donné une meilleure capacité d’emprunt en permettant un financement en euros et en livres ; ces facteurs en font des prêteurs privilégiés pour notre activité. »

Jasper Gilbey, Fund Manager du Fonds Cityhold Office Partnership, TH Real Estate, ajoute : « Les conditions avantageuses de ces financements témoignent de la grande qualité de l’immobilier en question et devraient permettre de soutenir la performance à long terme du portefeuille existant. CHOP ambitionne de développer son portefeuille jusqu’à 4,6 milliards d’euros au Royaume-Uni et en Europe par de nouvelles acquisitions, dans un avenir proche, en se concentrant sur les marchés de bureaux connus et en émergence, dans les grandes métropoles européennes.

Eastdil a conseillé CHOP sur le refinancement de ces actifs.