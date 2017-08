Cet actif a été acquis par TH Real Estate, avec Cording Real Estate Group B.V., partenaire de TH Real Estate aux Pays-Bas sur le secteur Logistique.

Cette opération en développement, signée VolkerWessels Vastgoed et VolkerWessels Logistics Development, sera livrée courant deuxième trimestre 2018. Elle comprend 14 470 m2 d’espaces logistiques et 4 945 m2 de bureaux. L’ensemble des bâtiments est d’ores et déjà loué à Eosta, distributeur international de fruits et légumes frais bio, qui a signé un bail ferme sur 15 ans. Ce site premium de classe A sera construit conformément aux exigences les plus strictes liées aux opérations logistiques de dernière génération.

Ce projet s’intègre dans le tout nouveau Logistiek Park A12 à Waddinxveen, une localisation stratégique accueillant déjà un grand nombre distributeurs à l’échelle nationale et internationale. Waddinxveen s’impose en tant que pôle de fret important, compte-tenu de son emplacement privilégié entre Rotterdam, Amsterdam, Utrecht et La Haye.

D’après Tim Hennes, Fund Manager TH Real Estate pour le fonds ELOF : « Le marché logistique hollandais s’avère particulièrement attractif en raison de sa localisation centrale en Europe de l’Ouest et de ses grands ports de commerce. Ainsi, Waddinxveen a su tirer parti de sa situation exceptionnelle entre quatre villes majeures des Pays-Bas (Rotterdam, Amsterdam, Utrecht et La Haye). Grâce à cette localisation stratégique et au bail long terme avec Eosta, cet actif s’inscrit parfaitement dans la stratégie du fonds qui cible des actifs logistiques à faible risque et à fort potentiel de croissance. »

Selon Roeland van den Berg, Director VolkerWessels Logistics Development : « Le demande pour les entrepôts logistiques de classe A est très forte dans cette région du pays. Nous avons travaillé en toute proximité avec Eosta pendant toute la phase de conception, ce qui nous a permis d’obtenir un plan de construction parfaitement adapté à l’utilisateur. »

Lancé en 2016, le fonds ELOF s’adresse à des investisseurs allemands en quête d’opportunités d’investissement pour des actifs logistiques à faible risque et à fort potentiel de croissance. Ce fonds vise à terme un portefeuille d’environ 400 Millions € en France, en Espagne, aux Pays-Bas et en Italie, ces pays affichant tous une hausse de la demande sur le marché de la logistique. Parmi les investisseurs actuels figurent des fonds de pension, des sociétés d’assurance et des banques, formant un groupement d’environ 8 à 10 investisseurs.

Le fonds reste ouvert aux investissements et s’appuie sur la plate-forme européenne de TH Real Estate dédiée à la logistique, d’une valeur de près de 2,4 Milliards €.

Aux Pays-Bas, Cording Real Estate Group B.V. agit en tant que gestionnaire d’actifs privilégié pour TH Real Estate et particulièrement dédié à ce fonds.

Houthoff Buruma et Linklaters ont assuré le conseil juridique auprès de TH Real Estate. Les audits techniques et environnementaux ont été effectués par TÜV Süd Advimo GmbH. CBRE a fait office d’intermédiaire.

Houthoff Buruma est intervenu en tant que conseiller juridique auprès du Vendeur.