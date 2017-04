L’acquisition de Symetis par Boston Scientific permettra à l’entreprise d’étendre son empreinte et de développer l’offre de traitements disponibles pour les patients souffrant de valvulopathies aortiques à travers le monde. La combinaison des valves ACURATE de Symetis et de la plateforme de valves Lotus™ de Boston Scientific permettra également aux cardiologues interventionnistes et aux chirurgiens cardiaques de traiter différentes pathologies et anatomies de patients grâce à deux technologies complémentaires et ayant fait leurs preuves.

Jacques R. Essinger, PhD. et CEO de Symetis a commenté « Ces dernières années, Symetis est devenu un acteur du TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) enregistrant une croissance rapide, et fort d’une solide réputation clinique. L’introduction en bourse que nous poursuivions jusqu’au 29 mars sur Euronext Paris visait à donner à Symetis les moyens de s’étendre commercialement au-delà de l’Europe et de continuer à croître dans le domaine en plein essor des cardiopathies structurelles. Nous sommes très heureux de la réponse positive que nous avons reçue de la communauté des investisseurs, et nous tenons à remercier tout particulièrement ces derniers pour l’intérêt qu’ils ont montré pour Symetis. Cependant, l’entreprise prend désormais un autre chemin en rejoignant Boston Scientific. La présence mondiale et le solide héritage de Boston Scientific dans la cardiologie interventionnelle donnera davantage d’écho à l’excellence clinique de Symetis. Nous pouvons ainsi envisager qu’un plus grand nombre de patients soient mieux traités pour des maladies cardiaques valvulaires à travers le monde. A l’avenir, cela augure d’un parcours de développement passionnant pour l’équipe Symetis. »

Dominik Ellenrieder, Chairman de Symetis, a ajouté « Forte d’un CAGR de +55% depuis 2012, Symetis est une « success story » sur le marché des cardiopathies structurelles. Cet accord de rachat est une reconnaissance de l’historique de recherche et développement de Symetis afin de répondre aux besoins des patients avec des technologies innovantes, de l’expertise de l’entreprise dans leur fabrication, et de ses solides relations avec les cliniciens et professionnels de santé. Nous nous réjouissons du fort potentiel de la combinaison de nos forces à établir un nouveau standard sur le marché du TAVI avec une offre large et cliniquement différenciée. »

Par suite de la conclusion de l’accord d’acquisition, l’introduction en bourse lancée le 20 mars 2017 par Symetis sur Euronext Paris, très bien reçue par la communauté des investisseurs, et dont la clôture était initialement prévue le 31 mars 2017, a été annulée. La clôture de l’acquisition de Symetis par Boston Scientific est attendue durant le deuxième trimestre 2017, sous réserve des conditions habituelles de clôture.