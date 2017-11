Cet immeuble d’angle en pierre de taille bénéficie d’une très bonne visibilité. Entièrement loué à 2 locataires de qualité, il s’élève sur deux niveaux de sous-sols, un rez-de-chaussée et six étages développant une surface locative d’environ 1 600 m² de bureaux et 300 m² de commerce en pied d’immeuble pour une surface utile globale de 2 241 m². Implanté à proximité immédiate du hub des Halles, il dispose d’une accessibilité optimale aux transports en commun, ainsi que d’un environnement dynamique en plein renouveau.

Pour cette cession sont intervenus KL & Associés, Notaires en tant que conseil des vendeurs.

Cette transaction a été réalisée par Alex Bolton, dans le cadre d’un mandat co-exclusif de vente avec CBRE.