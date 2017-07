Cette Tour, dessinée par Jean Nouvel, et développée par Constructa est actuellement en cours de construction et devrait être livrée à l’été 2018. Implantée à Marseille sur les Quais d’Arenc, dans le nouveau quartier Euromed, celle-ci bénéficiera d’un emplacement unique, à proximité des axes autoroutiers, de la Gare Saint-Charles et des infrastructures de la Joliette, avec une vue imprenable sur la mer.

Actuellement sur deux sites, les équipes du siège marseillais de Swiss Life REIM (France) pourront donc être réunies en un même lieu qui permettra d’absorber les recrutements futurs. « Nous sommes ravis de cette nouvelle adresse qui réaffirme l’ancrage marseillais de la société et qui permettra à tous les collaborateurs de bénéficier d’un cadre très privilégié. Nous allons dès maintenant travailler au projet d’aménagement des locaux. » annonce Frédéric Bôl, Président du Directoire.

Cette Tour est la propriété de la Caisse des Dépôts et Consignations, de la CEPAC et de Swiss Life France, l’asset management étant assuré par Swiss Life REIM (France) et le property management par Constructa Asset Management.