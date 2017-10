Swiss Life REIM (France) annonce l’acquisition d’une nouvelle résidence pour le compte de son deuxième fonds spécialisé sur le logement étudiant.

Située à Montpellier, en limite de l’hyper-centre, elle bénéficie d’un emplacement de choix, un secteur mixte résidentiel et commercial. Située à proximité de la Gare, la résidence bénéficie d’une très bonne desserte par les transports en commun avec le Trawmay et plusieurs lignes de bus à proximité immédiate de la résidence. Enfin, le parc Clémenceau se situe à quelques minutes à pied de la résidence et est très apprécié par les étudiants.

Cette résidence s’étend sur 4 419 m2 et compte 179 studios (210 lits). Construite en 1995, la résidence a fait l’objet de rénovations importantes depuis 2013. A ce jour, la totalité des parties communes et 90 % des studios ont été entièrement rénovés.

L’exploitation est assurée par Réside Etudes, pour une durée ferme de 10 ans. Cet exploitant de renom, avec lequel nous avons noué un partenariat depuis déjà quelques années, a développé un savoir-faire reconnu en exploitation de résidences étudiantes

« Avec cette acquisition, nous atteignons le nombre de 6 résidences étudiantes acquises pour ce fonds. Une dernière transaction viendra finaliser ce deuxième portefeuille dédié au du logement étudiant » précise Alfred de Crépy, gérant du fonds.

Pour cette transaction, Swiss Life REIM était accompagnée de Louise Kinget et Vincent Gérard des Notaires du Trocadéro.