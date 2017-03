Outre le pilotage et le développement de l’activité de gestion, Eric Bleines gèrera trois fonds phares : Valfrance, Valeurope et SL World 2020.

Valfrance est le seul fonds commun de placement français à avoir été piloté par le même gérant, Christian Cambier, pendant 33 ans. Celui-ci, s’est distingué par son approche de l’investissement, ses convictions, et par un accompagnement dans le temps des sociétés sélectionnées.

Le secret de la gestion de Valfrance, le fonds vedette de la société Prigest, fondée par Christian Cambier, et fusionnée avec la société de gestion de Swiss Life Banque Privée en juin 2014 : une gestion classique qui cherche les valeurs à fort potentiel d’appréciation, et un portefeuille concentré sur une quarantaine d’entreprises. Au 1er mars, Christian Cambier, passera la main à Eric Bleines pour la gestion de Valfrance.

Eric Bleines précise : « C’est un réel défi que de reprendre ce flambeau ! Je vais mettre toute mon énergie, mon expérience et ma passion pour le relever ».

« Notre gestion dispose de réels atouts et c’est le moment de prendre un nouveau virage avec une approche active et de conviction. Dans un contexte de marchés mouvant, nous sommes convaincus que notre approche et notre vocation patrimoniale pourront faire la différence auprès de nos clients et inciter des prospects à nous rejoindre. L’arrivée d’Eric nous permettra de bénéficier de son expérience de longue date en gestion actions. Il assurera la gestion de nos trois fonds phares orientés sur les actions françaises, européennes et monde », souligne Alessandra Gaudio, Directeur Général et Responsable des Investissements.

Eric Bleines débute sa carrière en 1986 comme commis de bourse chez Meeschaert-Rousselle, agents de change à Paris. En 1987, il rejoint le CCF embauché d’abord par la filiale New Yorkaise pour vendre des actions françaises aux gérants institutionnels Nord-Américains. De retour à Paris en 1991, il exerce depuis le métier de gérant de portefeuille actions, au sein des équipes du CCF, puis d’Indosuez Asset Management, du Crédit Agricole et de CCR Actions. En 2007, post acquisition de CCR par UBS, il co-dirige l’équipe actions de CCR AM et est par la suite nommé directeur des gestions chez UBS AM France.

Eric Bleines est diplômé de l’institut Supérieur de Gestion. En 1994, il obtient le diplôme de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF) et devient membre de l’association. Depuis 2014, il est également titulaire du Certificat Administrateur des Sociétés délivré par SciencesPo et l’Institut Français des Administrateurs.