Superprof, est la plus grande marketplace de connaissances en Europe qui permet à des apprenants de trouver le ou les professeur(s) qui leur conviennent le mieux sur plus d’un millier de disciplines regroupées en six grandes thématiques (scolaire, loisirs, sports, langues, musique et sciences). La startup à la croissance extraordinaire, continue son déploiement avec l’annonce du rachat de Intellego.fr, la référence de contenu pédagogique en ligne aux 2 millions de visiteurs mensuel.

Un partage des connaissances sans limite et facile d’accès partout dans le monde

Superprof a été créée en 2013 par Wilfried Granier et Yann Leguillon chez qui, au fil de leurs expériences en tant que professeurs particuliers - dans le cadre de leurs études en école d’ingénieur - est née l’ambition de construire une communauté où le partage de savoir multidisciplinaires serait facilité et collaboratif. “ Nous prônons une meilleure transmission des savoirs. Nos enseignants, coaches, mentors et talents sont au coeur du dispositif de superprof qui permet de faire rencontrer des gens qui ont envie d’apprendre avec des personnes qui ont envie de transmettre” explique Wilfried Granier, fondateur de Superprof.

Les fondateurs avaient pour envie de développer leur communauté à l’international dès le lancement de Superprof. La start-up s’est donc déployée très rapidement à l’étranger puisque seulement un an après l’ouverture, elle se positionnait déjà leader en Espagne grâce aux rachats de ses deux plus gros concurrents espagnoles. Une stratégie d’acquisition qui lui a permis de s’implanter également rapidement dans le reste de l’Europe (Belgique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni…), en Amérique (Canada, USA, Brésil, Argentine, Mexique, Chili…) et en Inde.

Aujourd’hui Superprof réunit 2 millions de professeurs et est disponible en 6 langues dans 16 pays avec comme objectif : une présence sur l’ensemble des continents.

Superprof continue sa grande épopée

La startup annonce aujourd’hui le rachat de intellego.fr, la plateforme référence de contenu pédagogique aux 2 millions de visiteurs mensuel, qui s’est conclue en novembre 2017, Le site représente une acquisition stratégique pour Superprof qui renforce ainsi son offre de contenu premium à sa communauté.

“Par ce rachat, Intellego vient poser sa pierre à l’édifice en permettant à la communauté Superprof de continuer de grandir en proposant du contenu de qualité tant aux professeurs qu’aux élèves. Tout cela dans le but de toujours plus faciliter l’accession au savoir” déclare Véronique Marsot Seignol, fondatrice de Intellego.fr.

Depuis son lancement Superprof c’est :

Une communauté de plus de 3,4 millions d’élèves et 2 millions de professeurs

16 millions d’heures de cours générées dans le monde depuis la création

Une croissance annuelle de plus de 120% depuis sa création

28 salariés représentant 14 nationalités (31 salariés début 2018) basés à Paris VIIIème arrondissement

Une implantation dans 16 pays et une couverture de 6 langues