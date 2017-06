Nommé "Supernova 2", il s’agit d’un FPCI -Fonds Professionnel de Capital Risque - doté de 75 millions d’euros , dédié à l’investissement en amorçage au capital de sociétés développant une activité et un produit technologique présentant de fortes innovations de rupture dans le domaine des technologies pour l’Industrie, la Santé, l’Energie, l’Environnement et l’Information et la Communication.

"Supernova 2" se distingue des autres fonds d’amorçage par son focus sur les innovations matérielles et son orientation résolument technologique. Il est, à ce titre, le successeur d’ATI, levée en 2013, avec une stratégie d’investissement analogue à celui-ci, mais avec une taille inférieure (38 millions d’euros).

Alors que la levée initiale visait 50 millions d’euros, le résultat de la souscription de "Supernova 2" de 75 millions d’euros est la preuve de confiance accordée à son équipe de gestion, dont la capacité d’analyse de dossiers techniquement complexes et hybrides est reconnue, autant que ses résultats financiers sur les 10 dernières années.

Les souscripteurs du fonds sont :

9 des 39 caisses régionales du Crédit Agricole et en particulier la Caisse Sud Rhône Alpes proche de l’équipe et du CEA de Grenoble, pour 41% ;

Le Fonds National d’Amorçage géré par Bpi France, dont « Supernova 2 » mettra en œuvre les éléments stratégiques principaux, pour 33% ;

Le CEA via CEA Investissement pour environ 10% ;

Des grands industriels ou apparentés (Michelin, Vinci, EDF, Biomérieux, l’Udimec) pour environ 10% ;

Des families offices et entrepreneurs pour 6%.

"Supernova 2" est immédiatement actif avec plusieurs investissements déjà décidés sur le fondement du travail préparatoire réalisé parallèlement à la levée du fonds. Ils seront annoncés prochainement.

Outre la reprise des fonds historiques de CEA Investissement (avec un mandat de conseil pour le fonds stratégique du CEA et la gestion d’ATI, son premier Fonds FNA), Supernova Invest a également levé et gère le fonds « Crédit Agricole Innovations et Territoires », annoncé en avril dernier, dans lequel le groupe Crédit Agricole - via les Caisses régionales, Crédit Agricole Assurances et Crédit Agricole S.A. – a mobilisé environ 50 millions d’euros pour accompagner les jeunes entreprises innovantes.

Avec ce nouveau fonds "Supernova 2", ce sont désormais 230 millions d’euros que gère ou conseille Supernova Invest, société de gestion indépendante codétenue par CEA Investissement (40%), Amundi PEF (40%) et l’équipe issue de CEA Investissement (20%).

Grâce aux liens historiques qu’elle a noués avec le CEA, Supernova Invest a accès à un deal flow de grande qualité. Ces liens lui permettent également de bénéficier de son expertise dans les hautes technologies, de ses licences de propriété intellectuelle mais aussi de tout un écosystème, véritable facteur d’accélération opérationnelle et d’optimisation des besoins en investissement.

Supernova Invest poursuit ainsi sa stratégie de développement pour devenir un acteur clé du capitalinvestissement dédié à l’innovation technologique à tous les stades de maturité des sociétés innovantes, des stars up en amorçage aux sociétés matures, sur les deux grands types d’innovations technologiques :

les innovations de rupture, fondées sur le développement intensif de technologies de rupture issues des laboratoires de recherche et associée le plus souvent à des enjeux industriels ;

les innovations d’usage, fondées sur l’assemblage de technologies matures pour le développement d’usages et/ou de modèles économiques nouveaux, bien représentées notamment dans l’économie digitale.

Pour Régis Saleur, Managing Partner de Supernova Invest et précédemment Directeur général de CEA Investissement : « Le lancement de Supernova 2 est une réussite qui dépasse nos objectifs et consacre la pertinence de l’alliance entre le CEA, Amundi, et l’équipe de gestion. Supernova 2 dispose de moyens largement supérieurs à ceux dont disposait ATI, qui a pourtant réalisé plusieurs cessions avec plus-value et introductions en bourse. »

Pour Daniel Verwaerde, Administrateur général du CEA : « C’est un très large succès qui permettra de financer de belles sociétés innovantes, en particulier valorisant des technologies issues des laboratoires du CEA mais pas exclusivement »

Pedro Antonio Arias, Directeur des actifs réels et alternatifs d’Amundi précise : « Cette seconde levée réussie en l’espace de moins d’un an marque indéniablement le succès de place de notre initiative commune ainsi que la reconnaissance de l’équipe de gestion qu’Amundi est fière d’accompagner. »