Euronext accueille le groupe de gestion d’actifs et d’investissement Tikehau Capital, qui réalise son introduction sur le marché réglementé d’Euronext Paris, compartiment A. Créé à Paris en 2004, Tikehau Capital gère près de 10 milliards d’euros d’actifs et s’est développé autour de quatre lignes de métier : la dette privée, l’immobilier, l’investissement en capital et les stratégies liquides (gestion obligataire / gestion diversifiée et actions). La société de gestion d’actifs et d’investissement propose à ses clients, investisseurs institutionnels et privés, des opportunités de placement alternatif avec pour objectif la création de valeur sur le long terme. Avec cette cotation et son offre publique sur sa filiale Salvepar [1], la société regroupe ses métiers pour permettre une meilleure compréhension de son modèle économique qui se distingue par sa capacité à allouer son capital dans ses quatre lignes de métier et son profil atypique d’investisseur multi-classe d’actifs.

L’introduction en Bourse de Tikehau Capital a été réalisée suite à l’admission aux négociations le 7 mars 2017 de 70 888 284 actions au total (code mnémonique TKO).

Le prix de l’introduction en bourse a été fixé à 21 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 1,5 milliard d’euros.

« Nous sommes très heureux de réaliser aujourd’hui notre introduction en bourse sur Euronext Paris qui constitue une nouvelle étape majeure dans l’histoire et le développement de Tikehau Capital » ont déclaré Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital à l’occasion de la cérémonie d’introduction. « Le regroupement de nos métiers de gestion d’actifs et d’investissement et la simplification de notre structure actionnariale et de notre gouvernance seront un atout dans le cadre de l’accélération de notre développement. La cotation constitue un élément supplémentaire de visibilité et de confiance pour nos clients investisseurs. Nous souhaitons également la bienvenue au Fonds Stratégique de Participations qui nous rejoint en tant que nouvel actionnaire et remercions chaleureusement nos actionnaires, historiques et nouveaux, nos partenaires et nos collaborateurs pour leur soutien et leur contribution au succès de cette opération. »