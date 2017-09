Cette coopération alimentera la croissance continue de Mobisol en Tanzanie, en fournissant le financement destiné à électrifier plus de 15 000 ménages et petites entreprises. Ce deal est l’une des transactions les plus importantes en financement par la dette réalisée par un fonds commun de créances (Special Purpose Vehicle – SPV) dans le secteur de l’énergie solaire hors réseau.

Dénommée MOOVE (MObisol Offgrid financing VEhicle), cette structure novatrice de financement par la dette implique des fonds communs de créances locaux qui versent les montants facturés par Mobisol à ses clients exclusivement aux fonds gérés par responsAbility.

Cette méthode évite la lourdeur des conventions compliquées entre créanciers dont les prêts sont inscrits au bilan. Cette nouvelle structure permet à Mobisol de proposer des solutions sur mesure de financement par la dette aux futurs bailleurs de fonds. Qui plus est, MOOVE est parfaitement modulable, peut être aisément reproduit en Tanzanie ou dans d’autres pays et réduit les coûts de transaction.

Ce mécanisme de financement suscite déjà beaucoup d’intérêt auprès des bailleurs de fonds et devrait grandement faciliter l’accès à l’endettement. Globalement, MOOVE contribuera à structurer ce qui pourrait devenir une classe d’actifs entièrement nouvelle dans l’univers du paiement à l’usage (pay-as-you-go – PAYG), le client payant uniquement ce qu’il a consommé. Ce système répond aux investisseurs commerciaux et aux investisseurs institutionnels qui attendaient de pouvoir disposer d’un véhicule de placement sûr et simple.

Hartmut Schuening, CFO Mobisol : « Mobisol est ravi d’avoir créé un partenariat avec responsAbility pour mettre sur pied MOOVE, faisant œuvre de pionnier dans les structures de financement par la dette. Nous sommes convaincus que ce nouveau système contribuera de manière importante à la progression globale du secteur PAYG. »

Stefan Issler, Head of Energy Debt Financing – Direct Investments chez responsAbility Investments : « Grâce à ce modèle de paiement à l’usage, Mobisol approvisionne en électricité produite hors réseau des ménages et entreprises qui n’y avaient pas accès auparavant. Il s’agit d’une condition essentielle pour la poursuite de la croissance économique et du développement du pays. Nous sommes heureux de pouvoir fournir un financement facilement accessible, afin de faire progresser cette activité à fort impact. »