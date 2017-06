Stratumn, un leader des solutions de réseau sécurisant les processus entre les entreprises et leurs parties-prenantes par la technologie blockchain et la cryptographie de pointe, annonce la finalisation de son premier tour de financement d’un montant de 7M€ avec la participation de Open CNP, le programme de capital-risque de CNP Assurances, Otium Venture, Nasdaq et Digital Currency Group.

Moins de deux ans après sa création et un an après son financement d’amorçage, Stratumn a réalisé la plus grosse levée de fonds jamais enregistrée dans l’écosystème de la blockchain et de la protection des données en Europe.

Stratumn aide les entreprises à sécuriser et optimiser leurs procédures règlementaires et de conformité

Alors que les entreprises sont de plus en plus interconnectées et que la sécurité et l’intégrité de leurs données est mise à l’épreuve, les systèmes d’information centralisés ont prouvé leurs limites. La technologie Proof of Process de Stratumn résout un dilemme majeur pour les entreprises : rationnaliser les procédures règlementaires et de conformité tout en améliorant la protection des données des clients et en réduisant les coûts opérationnels et administratifs. Les réseaux d’entreprise Stratumn offrent aux organisations un moyen fiable et efficace de rationaliser et sécuriser l’échange de données entre partenaires, clients et autorités régulatrices. Les entreprises adoptant cette technologie bénéficient d’une meilleure fiabilité, traçabilité et intégrité de leurs archives tandis que les autorités régulatrices peuvent analyser les données en temps réel.

Stratumn a déjà développé plus de 10 projets avec des grandes entreprises comme CNP Assurances, Allianz France, Nasdaq, Thales, Bureau Veritas ou Bouygues Immobilier, et est actuellement l’entreprise française la plus avancée dans l’utilisation de la blockchain en nombre d’employés et d’état de développement des projets.

La levée de fonds va permettre d’accélérer le développement de Stratumn et son expansion aux États-Unis.

Cette levée de fonds est une étape majeure pour Stratumn car elle va permettre à l’entreprise d’accélérer son développement, notamment en mettant l’accent sur la recherche, la conception du produit et le développement commercial mais aussi en continuant à attirer des talents pour rejoindre son équipe internationale de 15 personnes – l’entreprise a pour ambition de doubler de taille d’ici la fin 2018. Stratumn a aussi l’intention de développer ses activités internationales avec une expansion aux États-Unis d’ici la fin de l’année. Cela permettrait à l’entreprise de se rapprocher des principaux acteurs et centres de décision dans ses segments de marché clés.

Ce premier tour de financement, mené par Open CNP, le programme de capital-risque de CNP Assurances, avec la participation de Nasdaq, de Digital Currency Group et d’Otium Venture, actionnaire existant de Stratumn, associe des grands investisseurs corporate et financiers français et américains. En plus de permettre le développement de Stratumn grâce à des fonds supplémentaires, ces investisseurs soutiendront la croissance de Stratumn dans leurs zones géographiques et domaines d’activité respectifs, par le biais de partenariats et partage d’expertise qui aideront l’entreprise à renforcer ses liens existants avec les milieux de l’assurance, des marchés financiers et des monnaies virtuelles.

Stratumn et Nasdaq ont également conclu un partenariat de recherche et développement qui vise à exploiter la technologie Proof of Process pour améliorer les solutions et produits logiciels à destination des marchés financiers, particulièrement dans l’activité Technologies de Marché de Nasdaq et son activité de technologies d’entreprises.

Richard Caetano – co-fondateur et Directeur Général de Stratumn a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir réalisé ce premier tour de financement, qui représente une étape majeure pour Stratumn. Nos nouveaux investisseurs vont permettre à Stratumn de poursuivre et accélérer son développement et mieux répondre aux besoins croissants dans nos marchés. Nous sommes particulièrement satisfaits du soutien continu et renforcé d’Otium Venture qui nous accompagne depuis un an, et sommes ravis d’accueillir CNP Assurances, Nasdaq et Digital Currency Group qui vont nous aider à renforcer la présence de Stratumn dans les secteurs de l’assurance et des marchés financiers. Nous sommes très confiants dans les perspectives de développement de Stratumn dans les prochains mois et années. Le succès de cette levée de fonds, et l’engagement de nos investisseurs comme partenaires stratégiques sont le carburant qui alimentera le développement et le déploiement de la technologie Proof of Process. »

Magali Noé, Chief Digital Officer de CNP Assurances a déclaré : « La technologie blockchain promet de fiabiliser les processus et de fluidifier l’échange d’information dans des consortiums. Nous souhaitons en développer l’utilisation avec nos partenaires et les acteurs du secteur de l’assurance grâce à la technologie Proof of Process développée par Stratumn. Cet investissement fait partie des 100M€ que CNP Assurances alloue sur 5 ans aux startups par le biais du programme Open CNP, et constitue le 4ème investissement d’Open CNP à ce jour. »

Bruno Raillard, Partner chez Otium Venture a ajouté : « Nous soutenons Stratumn depuis leur tour d’amorçage il y a un an. Nous avions été impressionnés par la clarté et l’ambition de la vision développée par Richard : permettre aux entreprises d’intégrer sécurité, traçabilité et transparence à leurs process opérationnels critiques. L’opportunité est immense. Il ne s’agit pas seulement des 40Mds$ d’économies potentielles sur les coûts administratifs et de conformité dans les secteurs des marchés de capitaux, de l’assurance et de l’énergie ; il s’agit surtout de créer la couche de sécurité qui va permettre une véritable explosion de la network economy. Nous sommes ravis de voir Stratumn grandir et de participer à cette nouvelle étape qui s’ouvre. »

Jean-Jacques Louis, le Directeur de la Stratégie Groupe de Nasdaq a déclaré : « Investir dans Stratumn était une évolution naturelle étant donné le succès des projets expérimentaux menés avec Richard et son équipe au cours de l’année passée. Nous sommes impatients de poursuivre et d’intensifier la relation entre Stratumn et notre équipe Technologie en participant à l’élaboration et au déploiement d’une technologie financière unique qui va soutenir et renforcer les générations actuelles et prochaines de produits destinés à nos clients et à nous-mêmes. Cette approche s’inscrit dans la mission de Nasdaq et, notamment dans celle de Nasdaq Ventures, créé récemment. »

Barry Silbert, Directeur Général de Digital Currency Group a ajouté : « Nous sommes ravis de voir Stratumn rejoindre la famille DCG qui comprend désormais 100 entreprises dans 28 pays. La technologie Proof of Process de Stratumn apporte une réponse aux défis critiques que constituent la vérification et le contrôle de l’intégrité des données utilisées par les entreprises pour prendre des décisions stratégiques. Nous sommes impatients d’aider l’équipe à nouer des partenariats dans notre réseau de fournisseurs de services et d’entreprises dans le secteur de la blockchain. »