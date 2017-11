StayHome vient de signer un partenariat avec Idésia, un intermédiaire bancaire qui aide les personnes en situation précaire. La société propose dès aujourd’hui une solution de portage immobilier à ses clients éligibles. En effet les personnes propriétaires d’un bien immobilier en situation financière délicate pourront faire appel via le réseau Idesia à StayHome. Ils auront alors la possibilité de vendre temporairement leur logement (et ainsi solder tous leurs crédits), de continuer à l’habiter en tant que locataire et de pouvoir le racheter dans les 5 ans qui suivent une fois qu’ils ont retrouvé une stabilité financière. Focus sur ce partenariat responsable entre deux entreprises qui prônent les mêmes valeurs !

Idésia est un réseau en franchise de courtiers en crédit qui permet aux personnes en situation financière difficile de trouver des solutions durables par le biais de ses partenaires bancaires. Ce n’est pas sans rappeler le but premier de StayHome qui est de venir en aide aux propriétaires endettés. Les deux entreprises ont signé un partenariat pour porter une valeur commune et lutter contre l’endettement.

Idésia est un réseau reconnu pour sa rigueur et le respect de ses engagements ! Une entreprise fiable qui, après étude de dossier, pourra recommander à ses clients éligibles de faire appel à StayHome et sa solution de portage immobilier.

Explication : Le propriétaire endetté vend son logement à un ou plusieurs investisseurs, les dettes sont ainsi soldées et il en devient locataire. À tout moment dans les 5 ans qui suivent, il peut racheter son bien au même prix (le temps de résoudre les ses problèmes financiers).

« L’avantage de ce partenariat avec un réseau aussi fiable et reconnu qu’Idésia va permettre de faire connaître plus encore notre solution de portage immobilier. StayHome permet déjà à de nombreux propriétaires d’éviter la saisie et de solder leurs dettes. Cette solution permet de garder un repère quand l’équilibre financier s’effondre. C’est très important ! Nous sommes fières de nous associer à une société qui favorise, tout comme StayHome, l’aide aux personnes en situation précaire ! » expliquent Patrick Drack et Chritian Lachaux fondateurs de StayHome.