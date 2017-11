Basée à Francfort, Michelle Grundmann sera placée sous la direction de Stefan Gmür, Président-directeur général et porte-parole du conseil d’administration de State Street Bank International GmbH, Munich, et de Liz Nolan, co-responsable de l’activité Global Services pour la région EMEA.

Michelle Grundmann justifie de presque 30 ans d’expérience dans le secteur et possède une connaissance approfondie du marché européen. Elle exerçait auparavant les fonctions de Responsable des Services aux Investisseurs pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse chez J.P. Morgan. Précédemment, elle a occupé des postes de direction au sein de Bank of New York Mellon, Chase Manhattan Bank, Merrill Lynch Investment Management et Bankers Trust Company of New York, notamment à Francfort, en Belgique, à Amsterdam et à New York.

Stefan Gmür a déclaré au sujet de cette nomination : « L’Europe demeure un marché essentiel à notre stratégie de croissance mondiale et nous nous maintenons au premier plan dans le secteur des services aux investissements sur de nombreux marchés d’Europe continentale, avec des résultats et une expertise qui ne sont plus à démontrer dans les services de dépositaire et d’internalisation du back-office en particulier. Nous sommes ravis d’accueillir Michelle au sein de notre équipe. Sa grande expérience dans de multiples segments du secteur financier viendra consolider notre offre encore davantage. »

« L’expertise de Michelle et sa forte spécialisation constitueront un atout de taille pour mettre à profit la puissante dynamique que nous avons créée en Europe à ce jour et contribueront grandement à renforcer les partenariats fructueux que nous forgeons avec nos clients sur le long terme » ajoute Liz Nolan.