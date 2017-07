State Street Corporation a annoncé aujourd’hui la nomination de Melissa Ballenger au poste de Directrice financière pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Basée à Londres, Mme Ballenger sera sous la direction d’Eric Aboaf, Directeur financier de State Street à l’échelle mondiale, et de Jeff Conway, Président-Directeur Général EMEA de State Street.

Mme Ballenger apporte à State Street une solide expérience professionnelle dans le secteur bancaire. Elle a dernièrement assumé les fonctions de Directrice générale du contrôle de gestion chez Santander Bank aux États-Unis, où elle a également exercé la fonction de Directrice financière. Auparavant, elle a occupé diverses fonctions de contrôle et de direction des finances chez TD Bank, MasterCard Worldwide, Washington Mutual Bank et Freddie Mac.

Mme Ballenger supervisera la finance, la trésorerie, l’immobilier et les achats pour la région EMEA. Elle assurera également la supervision de la gestion financière et du management pour les diverses lignes commerciales et entités juridiques de la région. Elle jouera, par ailleurs, un rôle majeur dans la transformation numérique à long terme de State Street.

Commentant sa nomination, M. Aboaf a déclaré : « Compte tenu des tendances positives du PIB et des perspectives économiques de la région EMEA, celle-ci représente une source de croissance pour State Street. L’expertise de Melissa nous aidera à consolider notre offre alors que nous développons notre présence sur le terrain et établissons des relations plus étroites avec les clients ».

Jeff Conway a ajouté : « Nous nous réjouissons d’accueillir Melissa et les talents qu’elle apporte à notre organisation, au moment où nous poursuivons le développement de notre projet Beacon. Ce dernier nous permettra de proposer aux clients des solutions innovantes, des délais de commercialisation plus courts, et une meilleure intégration de bout en bout des systèmes et plateformes utilisés. »

Mark Keating, qui dernièrement occupait le poste de Directeur financier pour la région EMEA, reste chez State Street et retournera à Boston après une période transitoire permettant d’assurer le transfert harmonieux de ses responsabilités à Madame Ballenger.