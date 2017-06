State Street Corporation a annoncé la nomination de David Pagliaro au poste de Directeur de State Street Global ExchangeSM pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Basé à Londres, M. Pagliaro sera sous la direction de John Plansky, Directeur monde de State Street Global ExchangeSM et de Liz Nolan, co-Directrice EMEA de la division Global Services.

M. Pagliaro cumule près de vingt ans d’expérience professionnelle dans les services financiers. Avant de rejoindre State Street, il a travaillé chez S&P Capital IQ pendant neuf ans, au cours desquels il a assumé différentes fonctions. Dans son dernier poste à la direction mondiale des solutions de crédit chez S&P, il a géré un certain nombre de responsabilités, y compris la commercialisation de la recherche et des services de données et d’analyse en Amérique, Asie-Pacifique et EMEA. Auparavant, il a dirigé la division mondiale de prêts aux entreprises et de crédit commercial pour l’entreprise, après avoir été Directeur principal EMEA pour ses solutions de taux.

Commentant sa nomination, Mme Nolan a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir David au sein de notre équipe EMEA. Il nous apporte une expérience considérable dans des segments multiples du secteur financier, qui nous permettra de renforcer notre offre en EMEA et de poursuivre le développement de notre présence dans la région. »

M. Plansky a ajouté : « Ayant pris conscience que les données alimentent de plus en plus l’évolution de l’industrie et de nos propres activités, nous avons lancé Global Exchange, notre division dédiée aux données et à l’analyse, il y a quatre ans. Depuis, la demande pour les services et les données que propose Global Exchange a augmenté rapidement, en raison notamment de la faiblesse des rendements, la croissance de l’investissement indiciel et la réglementation. »