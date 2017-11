State Street Corporation a annoncé aujourd’hui que Jay Hooley prendra sa retraite en tant que PDG à la fin de l’année 2018 après plus de 30 ans dans l’entreprise, et restera Président jusqu’à fin 2019. Le conseil d’administration de State Street a nommé Ron O’ Hanley, précédemment Vice-Président de State Street et Président et CEO de State Street Global Advisors, au poste de Président et Chief Operating Officer (COO). Il succédera à Jay Hooley au poste de PDG.

Sous la direction de Jay Hooley, State Street s’est développée à l’international, et s’est imposée parmi les leaders de la transformation numérique, clé du succès dans l’économie du 21ème siècle. Depuis que Jay Hooley a pris la direction de State Street en 2010, la société a atteint un rendement total de près de 130 % pour les actionnaires.

« Nos collaborateurs seront toujours le principal atout qui démarquera State Street, et ma plus grande fierté au cours des huit dernières années a été de diriger cette équipe chevronnée forte de 36 000 personnes » a déclaré M. Hooley. « Je n’ai aucun doute sur le fait que Ron O’Hanley dispose des qualités, de l’expertise et de la vision nécessaires pour guider la croissance de State Street dans sa prochaine phase de développement. Il apporte à ce poste énormément de passion et d‘énergie ainsi qu’une perspective unique, en tant qu’ancien client de State Street. Je sais que son parcours et sa vision nous seront précieux alors que nous nous efforçons de consolider les relations avec nos clients à travers l’organisation pour leur apporter une expérience plus fluide. »

M. O’Hanley a près de trente années d’expérience à des postes de direction au sein de sociétés de gestion d’actifs au service des investisseurs institutionnels et des gérants d’actifs. Avant de rejoindre State Street en 2015, M. O’Hanley était Président des activités de Gestion d’actifs et Services aux entreprises chez Fidelity Investments. Avant de rejoindre Fidelity, M. O’Hanley a occupé pendant 13 ans des postes de direction à la Banque Mellon puis à Bank of New York Mellon, y compris la fonction de Vice-Président de Mellon Financial Corporation et Président-Directeur Général de BNY Mellon Asset Management. Il a commencé sa carrière chez McKinsey & Company, Inc. où il est devenu associé et directeur du pôle mondial de gestion d’actifs du cabinet de conseil. En janvier 2017, M. O’Hanley a été nommé Vice-Président de State Street. Outre ses responsabilités, il supervise également le groupe de stratégie de l’organisation et sponsorise à titre de parrain le groupe des Black Professionals de State Street.

Cyrus Taraporevala prendra la succession de M. O’Hanley au poste de Président et CEO de State Street Global Advisors. M. Taraporevala a plus de 27 ans de carrière dans l’industrie de la gestion d’actifs, et a quitté Fidelity pour rejoindre SSGA en 2016. Il sera placé sous la direction de M. Hooley et se joindra au Comité de direction de State Street, l’instance dirigeante chargée d’établir la politique et la stratégie du groupe. Mike Rogers, à qui M. O’Hanley succédera au poste de Président et COO de State Street, prendra sa retraite fin 2017. Il a rejoint State Street en 2007 suite à l’acquisition d’Investors Financial.

M. Hooley a ajouté « Je tiens à remercier Mike pour ses contributions à State Street et pour son soutien pendant cette période de transition. Cyrus est un excellent leader, dont l’expérience et l’expertise permettront, j’en suis persuadé, de renforcer les résultats pour les clients de State Street Global Advisors ».

« Je suis heureux de prendre la direction de State Street à un moment de changement profond dans notre industrie et pour nos clients » a déclaré M. O’Hanley. « Je pense que nous avons mis en place la bonne stratégie pour accompagner la réussite de nos clients, et soutenir la croissance pour nos actionnaires. Depuis notre création il y a 225 ans, notre fonction principale a toujours été d’agir en tant que gardiens, que ce soit pour les actifs de nos clients, pour nos actionnaires, pour nos employés, et les communautés au sens plus large au sein desquelles nous vivons et travaillons. Je me réjouis de cette opportunité et suis convaincu de notre capacité à réussir. »

Ron O’Hanley, Cyrus Taraporevala et Mike Rogers travailleront ensemble au cours des deux prochains mois afin d’assurer une transition harmonieuse des responsabilités. Dans le cadre de cette transition, Andrew Erickson, actuellement Directeur de l’activité Global Services de State Street pour la région Amériques, prendra la direction mondiale d’un groupe nouvellement formé pour gérer l’activité Global Services. Jeff Conway, actuellement CEO de State Street pour la région EMEA, assumera un nouveau poste pour diriger la transformation des opérations, infrastructures et activités commerciales dans le monde. Ces changements visent à promouvoir une expérience plus harmonieuse et systématique pour les clients, partout dans le monde, et à accélérer l’innovation dans les services et les solutions proposées par State Street dans le cadre de son programme général de transformation numérique. Liz Nolan, actuellement co-Directrice EMEA de l’activité Global Services, succédera à Jeff Conway au poste de CEO de State Street pour la région EMEA, et sera placée sous la direction de Ron O’Hanley. Madame Nolan a plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie, et se joindra également au Comité de direction de State Street.