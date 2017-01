State Street Corporation a annoncé aujourd’hui la nomination de John Plansky en tant que responsable mondial de State Street Global Exchange. Dans le cadre de cette fonction, M. Plansky sera responsable de la stratégie à l’échelle mondiale ainsi que du développement de nouveaux produits et de solutions visant à aider les clients à gérer des données de plus en plus complexes, à rechercher de meilleures performances, à attirer de nouveaux actifs et à faire face à des risques plus élevés.

M. Plansky dépendra du vice-président exécutif Lou Maiuri.

M. Plansky était auparavant Associé chez PricewaterhouseCoopers (PwC) où il était en charge des stratégies et des plateformes mondiales aux Etats-Unis et il était également membre de l’équipe de direction des services consultatifs et financiers de PwC. Avant l’acquisition de Booz & Co. par PwC, M. Plansky était Associé principal de Booz & Co. chargé des pratiques en matière de technologie et il avait un rôle de conseiller principal auprès d’institutions financières mondiales telles que State Street. Avant de rejoindre Booz & Co., il était PDG de NerveWire et a mené à bien la cession de l’entreprise à Wipro, où il a ensuite été chargé de leurs activités sur les marchés mondiaux de capitaux. Il est titulaire d’un diplôme en biophysique de l’Université de Brown.

« John a travaillé en collaboration avec State Street dans le cadre de différentes fonctions au cours des 16 dernières années », a déclaré M.Maiuri. « Il a pu directement constater notre évolution et possède une expérience considérable en matière de direction des équipes à l’échelle mondiale, de croissance des revenus et d’intégration de nouvelles capacités et compétences afin d’atteindre les meilleurs résultats pour ses clients. Alors que notre entreprise continue d’avancer dans l’ère du numérique, M. Plansky aidera State Street et nos clients à répondre aux défis liés à la problématique des données. »