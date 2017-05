State Street Global Advisors (SSGA), la division de gestion d’actifs de State Street Corporation a annoncé deux nouvelles nominations : Noel Archard et Seth Morrison ont été nommés respectivement aux postes de Directeur mondial des produits SPDR, et Directeur mondial du marketing SPDR. Tous deux sont basés à Boston. SSGA est un leader des fonds indiciels cotés (ETF) dans le monde, avec 538 milliards de dollars d’actifs sous gestion. [1]

« Avec l’inauguration du premier ETF dans le monde il y a un peu plus de vingt ans, et de nombreuses « premières mondiales » depuis, notre activité mondiale SPDR ETF s’appuie sur une forte tradition d’innovation dans les produits financiers » a déclaré Rory Robin, co-Directeur de l’activité mondiale SPDR. « Les responsabilités de nos équipes produit et marketing ont évolué avec l’expansion de l’activité sur un marché plus mature. Noel et Seth présentent une solide expérience dans le développement de produits ETF correspondant aux demandes des clients et aux exigences réglementaires. Nous nous réjouissons de les accueillir au sein de notre équipe afin de diriger et soutenir le développement de notre activité SPDR ETF et de la faire prospérer à l’échelle mondiale. »

A ce poste nouvellement créé, M. Archard sera chargé de la stratégie, de l’innovation et de la gamme de produits ainsi que de la gestion de leur cycle de vie pour l’activité SPDR ETF au niveau mondial. Il sera sous la double direction de Rory Robin et de Cyrus Taraporevala, Directeur mondial du groupe institutionnel chez SSGA. Fort de plus de vingt ans d’expérience, M. Archard apporte à SPDR une connaissance profonde de l’industrie mondiale de la gestion d’actifs. Dernièrement, il a occupé le poste de Directeur national de BlackRock pour le Canada, où il était chargé de développer toutes les activités de l’entreprise sur ce marché. Auparavant, M. Archard a travaillé chez BlackRock et Vanguard, où il a contribué à bâtir et à mettre en œuvre leurs programmes ETF. Il est diplômé de l’Université Northwestern et titulaire de la charte CFA.

M. Morrison, qui prend également une fonction nouvelle créée, sera chargé du marketing pour l’ensemble des activités SPDR en Amérique du Nord, EMEA et Asie-Pacifique. Il sera sous la direction de Nick Good, co-Directeur de l’activité mondiale SPDR, et de Stephen Tisdalle, Directeur du marketing chez SSGA. « Ces deux nouveaux rôles témoignent de notre engagement à développer la portée et la pertinence des services à valeur ajoutée SPDR et de nos vastes capacités en matière d’investissements ETF auprès des clients institutionnels et des intermédiaires » a ajouté Nick Good. En outre, M. Tisdalle a commenté : « Notre activité ETF adopte aujourd’hui des programmes marketing novateurs qui communiquent sur nos perspectives et nos idées pour aider les investisseurs à prendre des décisions informées concernant leurs portefeuilles ».

Avant de rejoindre SSGA, M. Morrison a travaillé chez Vanguard où il a dirigé le groupe Flagship de business développement, c’est-à-dire l’équipe des ventes axée sur la gestion de fortune de sa division et dédiée aux investisseurs privés américains. Auparavant, il a dirigé l’équipe de marketing international de Vanguard, après avoir passé plus de dix ans chez Franklin Templeton où il a occupé différents postes internationaux à la direction du marketing et de la distribution des produits.