Innovation

GCM est une société créée en 1999 par Greg Golden et Jeff Moser, intégrée comme équipe de gestion autonome au sein de Wells Fargo Asset Management - la gestion d’actifs multi-boutique du géant américain Wells Fargo. Ses encours sont passés de 200 millions à 10 milliards de dollars en 10 ans.

Stamina GCM US Equity est un fonds de stock picking offrant une exposition aux valeurs américaines, sans biais de style ou de secteur.

Son objectif de gestion est de générer une performance supérieure à celle de son indice de référence (S&P 500 exprimé en euros, dividendes réinvestis) sur le long-terme. L’indicateur de risque (au sens AMF) est de 5 sur une échelle allant de 1 à 7.

GCM apporte son expérience et son expertise pour détecter les sociétés créatrices de valeur. La philosophie de gestion repose sur la conviction qu’il est possible, en analysant finement les données comptables des entreprises, de mesurer leur degré potentiel d’attractivité et d’établir des comparaisons à l’intérieur de groupes de sociétés comparables (peers group).

La sélection de valeurs repose sur un modèle propriétaire développé par GCM qui intègre un classement de 3 critères : la valorisation (45%), les perspectives bénéficiaires (45%) et la dynamique de prix (10%). Suite à cette analyse, le premier quintile constitue l’univers d’investissement. Une analyse qualitative est ensuite effectuée par le gérant afin d’affiner la sélection des titres.

Le portefeuille cible est concentré en termes de valeurs (environ 50) mais globalement diversifié en termes de secteurs d’activités.

Nadine Trémollières, directeur de Stamina AM, déclare : « La gestion de stock picker de GCM a attiré notre attention et en particulier sa stratégie Large Cap Core (grandes capitalisations américaines). Nous estimons que ce type de gestion est une bonne approche pour permettre à nos clients de s’exposer aux actions US dans un but de diversification de leurs investissements. »

Et d’ajouter : « Sa qualité de pure player, expert des valeurs américaines depuis près de 20 ans, nous assure l’accès aux meilleures opportunités du marché américain. »