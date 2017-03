Afin de conforter leur position de leader sur leur niche éducative, Pascal Julian et Thierry Derkx, sous les conseils de PAX CF, ont procédé au rapprochement de leurs sociétés respectives Sports Etudes Concept d’une part et SportsGest d’autre part. Ce rapprochement donne naissance à Sports Etudes Academy (SEA) qui intègre également les sociétés Sport Etudes De Paris et FM Sports et Langues.

SEA devient ainsi l’acteur français majeur de la scolarité pour les sportifs. Son objectif est de permettre aux jeunes sportifs de s’épanouir tant dans leur passion que dans leur scolarité. Fort de plus de 500 enseignants et des partenariats avec de nombreuses fédérations sportives (FFT, FFF, etc.) et centres privés de haut niveau (OGC Nice, Racing Metro 92, etc.), SEA accompagne plus de 1 000 élèves chaque année par le biais de cours particuliers, formations continues ou sur ses campus.

SEA intervient du collège (6ème) jusqu’au BTS (MUC) sur un très large choix de sports (tennis, football, golf, gymnastique, équitation, etc.) pour des sportifs de haut niveau mais également des élèves simplement passionnés par un sport. Depuis plus de 20 ans, le groupe a formé plus de 15 000 élèves. Parmi les plus illustres : Richard Gasquet, Lucas Pouille ou encore Raphael Varane.

Réalisant plus de 7 M€ de chiffre d’affaires, le groupe souhaite aujourd’hui accélérer sa croissance notamment à travers l’ouverture de nouveaux campus et de classes à horaires aménagés ainsi que l’important développement de l’e-school. Les 2 dirigeants avaient missionné les équipes de PAX Corporate Finance pour les accompagner d’une part, dans l’organisation de la fusion, et d’autre part, dans la conduite d’une opération d’augmentation de capital qui s’est réalisé à l’issue du rapprochement.

Alter Equity a investi 2,5 M€ au capital du nouveau groupe SEA. Partageant les mêmes valeurs que les dirigeants, l’investisseur, socialement responsable, permettra de financer :

l’e-school dans le but d’étendre le nombre d’élèves adressables aux musiciens, danseurs, artistes, joueurs d’échec, etc.

l’ouverture ou l’acquisition de 7 nouveaux campus en région. Les villes de Cannes, Nice, Lille et Bordeaux sont notamment visées

l’ouverture de classes à horaires aménagés (élèves externes)

ainsi que des projets de croissance externe

Après plusieurs opérations dans le secteur de l’éducation (OpenClassRoom « MOOC » et Waterform « formations certifiantes à l’aquafitness »), PAX Corporate Finance réalise deux nouvelles transactions dans le secteur de la formation et de l’éducation s’affirmant ainsi, au côté de son partenaire allemand ACXIT Capital Partners, comme un acteur de référence du conseil en fusions-acquisitions dans ce secteur. Pour mémoire, ACXIT CP avait notamment conseillé la cession de l’EBS à SRH Higher Eductaion ainsi que l’acquisition de Career Partner par Apollo Education Group.