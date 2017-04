Sophie Elkrief, 44 ans, vient de rejoindre la MAIF en qualité de Directrice des Investissements et des Placements du groupe MAIF, sous la responsabilité de Eric Berthoux, Directeur Général Adjoint.

A ce titre, elle est notamment en charge des investissements et des placements, de l’élaboration des politiques d’investissements financiers portant sur les actifs mobiliers, immobiliers et non cotés du groupe MAIF.

Ingénieur Civil des Ponts et Chaussées et titulaire d’un MBA de l’INSEAD, Sophie Elkrief a débuté sa carrière dans la banque d’affaires, à Londres, Paris et New York, chez Salomon Smith Barney puis JP Morgan.

En 2001, elle rejoint Dexia Asset Management (Candriam) et y développe les gestions situations spéciales, pour finalement prendre la responsabilité en 2009 de la gestion alternative fondamentale et du crédit.

En 2013, elle rejoint Meeschaert Asset Management en tant que membre du Directoire en charge des solutions d’investissement à destination des clients privés et institutionnels.

« Très fière de rejoindre le groupe MAIF, je suis également enthousiaste à l’idée de contribuer à la stratégie d’innovation de l’entreprise… » commente Sophie Elkrief.