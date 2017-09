Cette opération d’un montant de 7,5 millions d’euros rassemble une large syndication en collaboration avec Aliad (groupe Air Liquide), Supernova Capital, Kreaxi Capital, d’autres investisseurs régionaux, le CERITD et le management.

La société grenobloise Diabeloop développe un « pancréas artificiel », composé d’un capteur de glycémie et d’une pompe à insuline tous deux connectés à un terminal géré par des puissants algorithmes propriétaires.

Cette levée de fonds a pour objectif la finalisation des premiers essais cliniques et l’obtention du marquage CE du dispositif médical. Celui-ci permet aux patients atteints du diabète de type 1 (insulino-dépendant) d’améliorer de façon très significative la gestion de leur pathologie et leur qualité de vie, grâce à un contrôle autonome des injections d’insuline et une régulation optimale de la glycémie.

François Miceli, Managing Partner chez Sofimac Partners, qui a mené cette opération a déclaré : « Avec cet investissement, Sofimac Partners démontre encore une fois sa forte volonté d’avoir un rôle majeur dans le financement de tours d’amorçage de taille importante pour des projets ambitieux, disposant véritablement d’une technologie de rupture et d’un potentiel commercial mondial. Dans le domaine spécifique des Sciences de la Vie, il nous apparaît indispensable d’accompagner des startups œuvrant dans le diabète de type 1, une maladie auto-immune chronique qui demeure un enjeu de santé publique majeur. Je tiens enfin à féliciter les équipes de Diabeloop pour l’ensemble des étapes clés qu’elles ont d’ores et déjà franchies. »