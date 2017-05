Olivier Severyns, fondateur de la solution Snapshift, a su séduire par ce concept moderne et utile aux TPE et PME du monde de la restauration, les business angels de Paris Business Angels, Femme Business Angels et d’autres investisseurs privés.

La levée de fonds qui a été réalisée pour un montant de 400 000 euros a deux objectifs clairs :

poursuivre les développements technologiques,

accélérer le développement commercial (indépendants et chaînes).

« Le fondateur et les équipes nous ont séduits par leur dynamisme, leur expérience de la problématique majeure des restaurateurs, et leur détermination à faire de SNAPSHIFT le leader en France et à l’international des solutions de gestion RH » indique Cécile Bassot, membre du conseil d’administration de FBA.

« Arriver à 200 clients abonnés sans prospection commerciale en si peu de temps nous a permis de démontrer aux investisseurs que les restaurateurs étaient demandeurs de solutions numériques pour simplifier leur gestion. Cette levée de fonds nous permet de renforcer nos équipes techniques (60% des effectifs) et d’accélérer notre développement commercial en nous lançant dans la prospection active » commente Olivier Severyns, fondateur de Snapshift.

Le projet de Snapshift : démocratiser sa solution auprès du plus grands nombre de restaurants, indépendants et chaînes.

Développer des solutions technologiques simples pour le restaurateur

Une grande partie des efforts des équipes techniques de Snapshift porte sur la simplicité de l’interface utilisateur. La solution est accessible, intuitive et même agréable : la prise en main est immédiate, l’adoption très rapide.

Proposer une formule accessible et adaptée

Depuis sa création, Snapshift a fait le choix de l’ouverture et de la liberté : tous les restaurateurs, indépendants, franchisés, chaînes, peuvent ouvrir un compte en ligne et accéder immédiatement à l’application gratuitement pendant 30 jours. Si le restaurateur décide de s’abonner le prix d’adapte chaque mois à ses effectifs et le restaurateur peut interrompre son abonnement à tout moment sans préavis.

Ce parti pris séduit les restaurants indépendants, de toutes tailles, mais aussi les franchisés de chaines comme Big Fernand, Subway, Amorino, Pizza Hut et Courtepaille.

En résumé, Snapshift est le choix intelligent d’une solution pertinente et adaptée aux restaurateurs porté par une start-up française moderne et dynamique.