Le groupe Precia et les actionnaires de la société Salbreux Pesage annoncent la signature d’une lettre d’intention mutuelle ouvrant une période de négociations exclusives en vue de réaliser la cession du fonds de commerce de la branche pesage de la société Salbreux Pesage au groupe Precia Molen d’ici au 31 Juillet 2017.

Les sociétés Salbreux Pesage et Precia Molen Service engagent donc la finalisation des audits et négociations en vue de réaliser cette transaction avant le 31 Juillet 2017.

Salbreux est une société spécialisée dans la vente et le service de matériel de pesage sur l’arc Atlantique avec deux établissements à La Rochelle et La Roche-sur-Yon.

Bénéficiant d’une longue expérience et d’une base de clientèle très solide, cette activité permettra d’améliorer le maillage territorial de Precia Molen Service et tout en offrant aux actuels clients de Salbreux de bénéficier d’un accès direct aux services et produits du Groupe Precia Molen.