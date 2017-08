Signals Analytics utilisera cet investissement pour poursuivre sa croissance rapide et son expansion mondiale, ainsi que pour optimiser encore davantage sa plateforme révolutionnaire de renseignements en tant que service (IaaS, pour Insights as a Service). Cette étape de financement a été conduite par Pitango Growth, avec la participation des investisseurs existants Sequoia Capital et Qumra Capital. Isaac Hillel, associé directeur général de Pitango Venture Capital, rejoindra le conseil d’administration de Signals Analytics.

« Les dirigeants d’affaires sont extrêmement demandeurs de renseignements stratégiques leur permettant d’étendre le potentiel de chiffre d’affaires des produits sur le marché, de maximiser les lancements de nouveaux produits, et de créer de la croissance au travers de l’innovation », a déclaré Gil Sadeh, cofondateur et PDG de Signals Analytics. « Avec le soutien de Pitango ainsi que de Sequoia et Qumra, Signals Analytics accélèrera l’amélioration de la plateforme Playbook de Signal, notre plateforme de renseignement augmenté basée dans le cloud, qui devient rapidement le choix des plus grandes sociétés mondiales des biens de consommation et des sciences de la vie dans le cadre des décisions liées à leurs produits. »

Cofondée par d’anciens officiers du renseignement militaire israélien, par le président-directeur général Gil Sadeh et le directeur de la recherche Kobi Gershoni, Signals Analytics utilise des concepts, processus et technologies testés sur les champs de bataille, afin d’unifier des ensembles de données distincts, de détecter des signaux à partir de bruits, et de dévoiler des renseignements sur la base desquels il est possible d’agir pour favoriser le succès des produits. Bénéficiant ainsi d’une source unique de vérité, pleinement alignée sur les différents stades du cycle de vie des produits, les acteurs d’entreprise peuvent ainsi identifier aisément les opportunités de croissance, de rentabilité, et de transformation numérique. Cette approche de rupture confère un avantage concurrentiel tout à fait nécessaire, en permettant aux cadres d’entreprise de prendre des décisions commerciales plus judicieuses et plus rapides que les décisions habituellement permises par l’utilisation d’outils conventionnels d’analyse des données, ou encore le recours à des consultants d’affaires ou à des sociétés de recherche de marché.

Ce financement s’appuie sur plusieurs étapes majeures franchies par Signals Analytics au cours de l’année 2017

Le recrutement du directeur du marketing John Seaner, qui exerçait auparavant chez Medidata Solutions ; du directeur des recettes Bryan Painter, qui exerçait auparavant chez New Relic ; et de la vice-présidente du succès des clients Molly Bruttemesso, qui exerçait auparavant chez Sprinklr. La réalisation d’une croissance du chiffre d’affaires à trois chiffres pour la 3e année consécutive. La sélection du système par 60 des marques mondiales les plus célèbres, dont 10 des meilleures sociétés mondiales de biens de consommation, et 12 des 20 meilleures sociétés mondiales de sciences de la vie.

« L’ère des mégadonnées a cédé la place à l’ère des renseignements. La technologie de Signals Analytics permet aux cadres de suivre le rythme de l’environnement rapidement changeant d’aujourd’hui, et d’améliorer constamment la gestion de leur portefeuille de produits », a déclaré Isaac Hillel, associé directeur général de Pitango Growth, et nouveau membre du conseil d’administration de Signals. « Nous avons été impressionnés par l’équipe de direction, les technologies innovantes et la solide dynamique de marché. Nous sommes impatients de travailler ensemble afin d’accélérer la domination de Signal sur son segment de marché unique. »