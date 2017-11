Shippeo, créateur d’une plateforme de visibilité pour la Supply Chain permettant aux grandes entreprises de suivre en temps réel leurs flux de transport routier annonce une levée de fond de 10 millions d’euros menée par Partech Ventures et Otium Venture. Cette nouvelle levée intervient 18 mois après un premier tour de table de 2 millions d’euros réalisé auprès d’Otium Venture.

Une étape structurante pour développer le service en Europe

L’arrivée de Partech Ventures va permettre à Shippeo d’accélérer son développement :

Poursuite de la conquête du marché français, après la signature de 30 grands comptes au cours des 18 derniers mois ;

Mise en place de nouvelles interfaces permettant des gains de productivité et de qualité de service toujours plus importants pour l’ensemble des utilisateurs de la plateforme (transporteurs et entreprises clientes)

Renforcement de l’équipe avec 40 recrutements pour accompagner la croissance de l’entreprise

Expansion internationale avec notamment l’entrée sur le marché allemand dès le premier trimestre 2018.

Permettre à l’industrie et à la distribution B2B d’égaler les standards de qualité du B2C

Le transport routier de marchandises, en pleine digitalisation, devient aujourd’hui l’un des tous premiers vecteurs d’amélioration de la qualité de service, de la satisfaction client et de l’excellence opérationnelle pour les grands acteurs de l’industrie et de la distribution.

Shippeo permet aux entreprises expéditrices de marchandises d’atteindre une qualité de service exemplaire grâce à une visibilité instantanée de chaque livraison afin de communiquer de manière proactive avec les destinataires pour anticiper tout retard ou problème de livraison. Les transporteurs bénéficient également de la solution grâce à l’interconnexion avec les systèmes de leurs clients leur permettant de gagner en productivité tout en mettant en avant leur qualité de service.

“La visibilité en temps réel de la Supply Chain s’impose comme le thème central d’un secteur du transport routier à la recherche d’optimisations grâce à une meilleure intégration des données des différentes parties prenantes.” indique Pierre Khoury, co-fondateur et CEO de Shippeo. Il ajoute que : “cette nouvelle augmentation de capital va permettre à Shippeo d’accélérer son développement commercial à l’international tout en maintenant de forts investissements en R&D. La notoriété de Partech Ventures et sa grande expérience dans le développement international seront des atouts majeurs dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance ambitieuse”

“Shippeo nous a beaucoup surpris par la qualité et la maturité de sa technologie et la qualité de ses clients : ils travaillent ou sont en discussion avec plus de la moitié des 120 premières entreprises industrielles et commerciales françaises. Nous n’avions jamais vu une telle dynamique dans une entreprise aussi jeune et les retours clients sont élogieux de tous points de vue” analyse Philippe Collombel, Managing Partner de Partech Ventures qui ajoute : “l’équipe de management a les capacités pour en faire la plateforme d’échanges de données de référence sur le transport routier en Europe.”