Seventure Partners est le seul investisseur européen aux côtés d’investisseurs américains. Entré à l’occasion du tour de Série C en avril 2016, Seventure signe une belle sortie avec un TRI de 55%.

Seventure Partners, un leader européen du financement de l’innovation, annonce l’acquisition de Cambrooke Therapeutics (Cambrooke) par Ajinomoto. Co. Inc (Ajinomoto), via sa filiale Ajinomoto North America, Inc.

Cambrooke est une société américaine innovante qui offre la gamme la plus complète d’aliments fonctionnels à faible teneur en protéines pour les erreurs innées du métabolisme. Ses produits répondent aux besoins des personnes atteintes d’affections chroniques et dépendantes d’aliments médicaux et fonctionnels spécialisés comme élément central de leurs besoins nutritionnels quotidiens (traitement de la PKU ou de l’épilepsie par exemple).

Ajinomoto est un des leaders mondiaux dans les acides aminés, les produits pharmaceutiques, les assaisonnements haut de gamme, les aliments transformés, les boissons et les produits chimiques spécialisés.

Grâce à cette acquisition, Cambrooke aura accès à l’expertise mondiale d’Ajinomoto en nutrition et en sciences des ingrédients, ainsi qu’aux capacités d’Ajinomoto en matière de recherche et de développement.

« Health For Life Capital™ a mené le précédent tour de table de Cambrooke en 2016, en co-investissement avec l’actionnaire historique Galen Partners et aidé l’entreprise à se développer géographiquement hors des USA et à élargir ses gammes de produits, en la faisant bénéficier de l’expertise sectorielle de nos équipes et de nos réseaux dans le domaine de la nutrition », explique Isabelle de Crémoux, Présidente du Directoire de Seventure Partners et fondatrice de Health For Life Capital™.

« La cession de Cambrooke marque un nouveau succès pour Health For Life Capital™, qui réalise un TRI de plus de 55% pour cette transaction et montre la valeur d’un véhicule d’investissement spécialisé dans une verticale spécifique, en l’occurrence la nutrition/alimentation et la santé. Nous sommes aujourd’hui fiers d’avoir accompagné Cambrooke jusqu’à cette acquisition par un groupe international et sommes impatients de suivre les futurs succès de Cambrooke dans ce nouveau contexte. »