State Street Global Advisors (SSGA), la division de gestion d’actifs de State Street Corporation a annoncé les résultats d’une enquête mondiale auprès de 475 institutions [1] sur l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs stratégies d’investissement. Selon 68% des participants, intégrer ces critères a considérablement amélioré leurs performances. Ces résultats suggèrent que l’adoption de telles stratégies ESG a sa place, sur le long terme, dans les portefeuilles institutionnels.

L’enquête a également révélé que 77 % des participants déclarent investir dans des stratégies ESG en raison du rôle que ces facteurs jouent dans la performance financière générale des sociétés cotées. L’intégration croissante des stratégies ESG est un bon signe, mais la mobilisation active des investisseurs demeure un élément essentiel au sein d’une stratégie globale : les conclusions de l’enquête indiquent que 78 % des investisseurs institutionnels sont impliqués, à des degrés divers, dans des discussions avec les sociétés dans lesquelles ils investissent, ce qui porte leur démarche d’investissement ESG au-delà du simple filtrage négatif.

« L’univers de l’investissement institutionnel est actuellement en train de se transformer dans son ensemble. Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs portent un regard différent sur les implications de leurs investissements » a déclaré Chris McKnett, Directeur mondial de l’activité ESG chez SSGA. « Pour la majorité d’entre eux, la question n’est plus de savoir si les critères ESG doivent faire partie de leur mandat, mais bien de savoir comment ils peuvent activement saisir les bonnes opportunités d’investissement permettant à la fois d’atteindre leurs objectifs financiers et d’encourager ce changement. »

Comme on peut s’y attendre, toutes les approches d’investissement comportent des défis à relever. Près des deux tiers (57 %) des participants estiment qu’il est difficile de comparer leur performance à celle de leurs concurrents. Pour 56 % d’entre eux, l’évaluation précise des gérants d’actifs ESG externes est un enjeu majeur. Près de la moitié (49 %) des investisseurs institutionnels déclarent que les commissions et les frais constituent les deux principaux obstacles à une intégration plus large des critères ESG dans les portefeuilles, le manque de connaissances internes sur le sujet arrivant en troisième position.

« Au cours des quatre ou cinq dernières années, nous avons observé une nette sensibilisation et un intérêt croissant de la part des institutions dans l’investissement ESG, ce qui est extrêmement prometteur » a commenté Rakhi Kumar, Directrice des Investissements ESG et de l’Asset Stewardship chez SSGA. « Les entreprises commencent à mieux intégrer la notion selon laquelle une bonne gouvernance se traduit par une meilleure gestion dans des domaines tels que l’empreinte carbone d’une entreprise et la motivation des salariés. Les sociétés qui opèrent ainsi représentent, selon nous, des investissements de meilleure qualité et produisent une meilleure performance sur le long terme. »

Autres conclusions majeures :