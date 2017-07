Constituée en 2015 sous l’impulsion de Charles Dupont, l’équipe a développé une offre de solutions d’investissement sur-mesure dans le secteur des infrastructures à destination d’une clientèle d’investisseurs institutionnels. Cette offre différenciante repose sur une grande expertise sectorielle et une forte capacité d’origination. A la demande de ses clients, l’équipe a réalisé ses premiers investissements en equity en 2016 au travers de participations minoritaires dans des actifs infrastructures « core ». A ce jour, l’encours sous gestion du pôle Infrastructures atteint près de 1,1 milliard d’euros.

Arnauld Schaefer a effectué l’essentiel de sa carrière dans les Fusions & Acquisitions. Précédemment et depuis 2006, il était Managing Director chez Natixis Partners (anciennement Leonardo & Co France), où il a conseillé des entreprises et des investisseurs financiers sur de nombreuses transactions (acquisition, cession, restructuration, ECM...), avec une forte spécialisation sur le secteur de l’énergie et des infrastructures. Auparavant, il a travaillé pour Dresdner Kleinwort Wasserstein (2001-2006) et pour La Compagnie Financière Edmond de Rothschild (1996-2001). Arnauld est diplômé de l’Ecole Polytechnique et Ingénieur du Corps des télécommunications.